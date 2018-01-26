Турция озвучила свои потери за время операции в сирийском Африне

Анкара, 26 января. В ходе военной операции ВС Турции в сирийском Африне погибли трое турецких военных. По словам представителя турецкого минздрава, 16 раненых находятся на стационарном лечении.

«К настоящему времени трое турецких военнослужащих погибли в ходе операции в Арфине. Также погибли 11 членов (оппозиционной) Свободной сирийской армии», — сказал он.

Как отметил представитель, лечение также проходят 18 членов ССА, передает РИА Новости.

Напомним, операция ВС Турции «Оливковая ветвь» в районе Африна в провинции Алеппо началась 20 января на фоне провокационных действий США, которые объявили о возможном создании из курдских отрядов «сил обороны границы». В пятницу президент Турции Рэджеп Эрдоган заявил, что проведет военную операцию в сирийском Манбидже после операции в Африне.