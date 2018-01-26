Выборы президента России: Волынец собрала необходимые для регистрации подписи

Москва, 26 января. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, которую планирует выдвигать в качестве кандидата на выборах президента Народная партия России, собрала в свою поддержку 105 тысяч подписей избирателей при необходимом минимуме в 100 тысяч.

Об этом Волынец сообщила в пятницу.

«Собрано 105 тысяч», — приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, ранее Волынец пыталась выдвинуться от партии «Народ против коррупции», однако 10 января ЦИК нашел нарушения при проведении съезда и отказал в регистрации. Через два дня Волынец снова подала документы на регистрацию в качестве кандидата, однако теперь от Народной партии России.

На этот раз ЦИК вынес положительное решение. Волынец было разрешено открыть избирательный счет для формирования избирательного фонда, и она смогла начать сбор подписей и агитационную кампанию.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря. В настоящее время кандидаты собирают подписи в свою поддержку.

В начале недели в штабе действующего президента РФ и кандидата на выборах 2018 года Владимира Путина сообщили, что сбор подписей в его поддержку закрыт. Выдвижение российского лидера поддержали более 1,6 миллиона граждан.