Гордон объявила о создании конституционно-демократической партии

Москва, 26 января. Журналистка Екатерина Гордон, ранее заявившая, что отказывается от участия в выборах президента России, сообщила о планах по созданию конституционно-демократическую партию.

«Хочу объявить о создании… конституционно демократический партии России», — заявила Гордон в ходе общения с журналистами.

По ее словам, первые отделения партия могут начать работу в самом ближайшем будущем в 10 объектах РФ. Однако где именно они будут работать, она уточнять не стала.

Гордон также пообещала, что в скором времени будет опубликована программа партии. Ее основными целями станет защита конституции России и превращение страны в «социальное государство».

Ранее сообщалось, что Гордон отказалась от участия в выборах президента РФ. Напомним, что они пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.