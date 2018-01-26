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Украина
«Мы бы удержали Дебальцево»: на Украине обвинили США в поражениях ВСУ в Донбассе
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    «Мы бы удержали Дебальцево»: на Украине обвинили США в поражениях ВСУ в Донбассе

    12:56  26 Января 2018  /обновлено: 12:59  26 Января 2018
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    «Мы бы удержали Дебальцево»: на Украине в провалах ВСУ в Донбассе обвинили США

    Киев, 26 января. Украина могла удержать Дебальцево под своим контролем, если бы США ранее предоставили ВСУ противотанковые комплексы Javelin. Такое мнение выразил украинский журналист Антон Павлушко на своей странице Facebook. 

    Зачем предоставлять Украине ПТРК Javelin, когда украинский ОПК производит танки. Такая позиция экс-командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса возмутила украинского журналиста Антона Павлушко. Он пояснил, что Украина находится в тяжелом экономическом положении, поэтому Киеву приходится экспортировать все, что только можно.

    «Напомню господину генералу, что мы все еще остаемся бедной страной. У нас отрицательное торговое сальдо, в стране банально нет валюты, поэтому нам надо экспортировать все, что мы только можем продать за границу. Даже танки».

    Павлушко считает, что в провалах ВСУ в Донбассе виноваты США, поскольку они не предоставили необходимое Украине вооружение.

    «Если бы в свое время американцы вовремя дали нам Джавелин, то мы бы удержали Дебальцево», — уверен представитель СМИ.

    «Мы бы удержали Дебальцево»: на Украине в провалах ВСУ в Донбассе обвинили США

    Несмотря на многочисленные обещания Вашингтона, Украина пока так и не получила «джавелины». Павлушко заметил, что разговоров и различного уровня согласований много, но непосредственной передачи не было. 

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Донбасс не признал новую власть легитимной. После чего в апреле того же года Киев инициировал силовую операцию на востоке страны. В июле 2014, а затем в январе-феврале 2015 года самые ожесточенные бои развернулись под Дебальцево. Населенный пункт перешел под контроль ДНР. Отметим, что «дебальцевский котел» стал крупнейшим поражением ВСУ за время конфликта. 

    «Мы бы удержали Дебальцево»: на Украине в провалах ВСУ в Донбассе обвинили США

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #всу #донбасс #украина #дебальцево #джавелин
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