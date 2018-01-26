Очень слабый доллар: министр финансов США Мнучин выдает нужду за добродетель

Пока в американском Конгрессе продолжают не на жизнь, а на смерть воевать с «русскими хакерами» и с нетерпением ждут доклада минфина США по зарубежным активам российской элиты, чтобы ударить санкциями по бездорожью и разгильдяйству, в мире пошли уже совсем невероятные процессы.

Нефть и прочее сырье растут в цене, рубль тоже дорожает, а доллар — дешевеет. И не просто так дешевеет — теперь это, оказывается, «новый тренд», поддержанный самим Стивеном Мнучиным, министром финансов в правительстве Дональда Трампа, а заодно — совладельцем Goldman Sachs, одного из главных бенефициаров Федеральной резервной системы.

На импортной игле

На днях Мнучин заявил о том, что «слабый» доллар, оказывается, полезен и хорош для экономики Соединенных Штатов.

Тут-то все и оторопели, поскольку подобные речи из Белого дома прозвучали впервые с 1990 года — с того самого момента, когда уже стало ясно, чем закончилась Холодная война и кто теперь будет «хозяином планеты». Тогда Америке срочно понадобился «сильный» доллар, чтобы в полной мере насладиться плодами своей грандиозной победы.

Согласно общему правилу мировой торговли, «сильная валюта — для импорта, слабая валюта — для экспорта». И ФРС тогда благополучно «усилила» доллар по отношению к другим мировым валютам. А теперь, значит, концепция изменилась.

Слова Мнучина, наверное, имели бы смысл, стань Америка уже сегодня, в соответствии с предвыборным лозунгом Трампа, великой и завали она весь мир своими товарами, как после Второй мировой войны. Но ничего подобного нет и близко.

США за последние 27 лет, что называется, запраздновались и стали абсолютно импортозависимой страной, которая потребляет едва ли не вдвое больше, чем производит, а ее дефицит внешней торговли по итогам 2017 года должен составить свыше 550 млрд долларов. При этом федеральный долг США с 1990 года вырос с 3,2 до 20,6 трлн долларов, то есть более чем в шесть раз.

Но даже столь запредельные цифры — лишь верхушка айсберга под звездно-полосатым флагом, поскольку американский «печатный станок» за эти годы «выбросил» в мировую экономику различных «финансовых инструментов» почти на 700 трлн (!) долларов.

Сколько веревочке ни виться…

Все это «богатство» давно должно было привести США к гиперинфляции, а доллар ФРС — к судьбе его зимбабвийского «собрата». Но совместными усилиями всего «финансового интернационала» иллюзия «сильного доллара» сохранялась вплоть до сегодняшнего дня.

До 90% эмитированных «легальных платежных средств, частных и публичных», украшенных портретами президентов США, «крутились» в различных спекулятивных пирамидах. При этом менеджеры крупнейших банков годами и десятилетиями получали свои многомиллиардные бонусы не за прибыльность операций, а за объем привлеченных — и тем самым не способных «взорвать» реальный рынок — средств.

Но, сколь веревочке ни виться, а конец (петля) будет. По всем объективным показателям, «глобальное потепление» — не климатическая, а финансовая реальность. «Замороженные» в акциях, фьючерсах и прочих «высокодоходных инструментах» денежные средства подтаивают, «криптовалютные» заплатки, на которые была сделана ставка, не помогли, и эта масса уже прорывает дамбы и сносит плотины.

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Трудно сказать, например, какие договоренности стали причиной того, что Китай не начал 19 января уже официально заявленную торговлю нефтяными фьючерсами за «золотые» юани, но ясно, что такие договоренности были. И, поскольку речь идет не об окончательном отказе от данной идеи, а всего лишь о временном переносе, ясно, что эти договоренности — далеко не последние, и вряд ли они могут сводиться только к ситуации на Корейском полуострове.

Сколько будет стоить доллар?

В старые добрые времена США и их союзники по «коллективному Западу» решали проблемы такого рода изящно и просто: путем войны и ограбления ближних или дальних соседей по Земному шару. Но сегодня, по ряду причин (и военный потенциал России, продемонстрированный в ходе сирийского конфликта, — одна из важнейших) дилемма «Жизнь или кошелек?» обращена уже не к их потенциальным и актуальным жертвам, а к самим американцам.

Поэтому-то слова Мнучина и вызвали такой резонанс в финансовых кругах, где прекрасно знают, что доллар ФРС переоценен не на официально и весьма своевременно объявленные услужливые 10%, а минимум в 10 раз. Поэтому, с учетом известной истины о том, что для выпрямления кривой палки нужно перегнуть ее в обратную сторону, доллар может — кажется невероятным, но это так — обесцениться раз в 20–30 по сравнению со своими нынешними обменными курсами.

Если сравнивать нынешнюю ситуацию на полях глобальной «гибридной войны» с Великой Отечественной, то она равносильна отступлению Вермахта, которое ведомство Геббельса, выдавая нужду за добродетель, называло «планомерным сокращением линии фронта».

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Недооценивать мощь наших американских партнеров в данной связи не стоит, но что-то подсказывает: это «жужжание» — неспроста. И пресловутый «русский доклад» Минфина США, который, еще раз напомним, возглавляет нынешний апологет «слабого доллара» Мнучин, может на поверку оказаться разменной монетой, назначение которой теперь — не изменить власть в России, а изменить позицию действующей российской власти по отношению к Вашингтону. А это — уже совсем другие песни и пляски.

Возможно, ожидаемое сегодня выступление президента США Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе что-то прояснит в дальнейшей концертной программе.