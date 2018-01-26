Жительнице Калининграда отказали в выдаче маткапитала из-за буквы «ё» в фамилии

Москва, 26 января. Россиянке отказали в выдаче сертификата на получение материнского капитала из-за того, что она по-разному написала собственную фамилию в свидетельствах о рождении детей, сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда Калининграда.

Родив третьего ребенка летом 2017 года, женщина обратилась в Пенсионный фонд, где написала заявление о выдаче сертификата на получение маткапитала. Однако сотрудники ведомства решили, что дети оформлены на разных матерей, поскольку фамилия женщины была написала по-разному.

«В первом документе присутствует буква «Е», а во втором – буква «Ё». Истица обратилась в суд, полагая, что отказ ответчика является незаконным», — цитирует сообщении «Ридус».

Отмечается, что ранее у женщины никогда не возникало проблем с правоустанавливающими документами из-за написания фамилии.

Как добавляет «ФедералПресс», в данный момент россиянка просит суд признать за ней право в получении дотации.