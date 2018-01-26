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Сирия: «Оливковая ветвь» Турции накроет весь Африн, если курды не передадут район Дамаску — эксперт
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    Сирия: «Оливковая ветвь» Турции накроет весь Африн, если курды не передадут район Дамаску — эксперт

    12:30  26 Января 2018  /обновлено: 12:32  26 Января 2018
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    YPG в Африне

    Турция полна решимости и в настоящее время продолжает развивать антикурдскую операцию «Оливковая ветвь» в районе Африна, понемногу захватывая территории на окраинах анклава. Курды, которые ранее отказались от предложения российских дипломатов передать контроль над кантоном законному правительству САР, дабы остановить Эрдогана, теперь — уже на шестой день кампании — вывесили сирийские флаги и призвали Дамаск «выполнить свой долг» и защитить Африн, который «является частью суверенной территории республики». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте местного курдского совета.

    При этом в тексте обращения отмечается, что Отряды народного ополчения (YPG) защищали данный кантон на северо-западе провинции Алеппо «от захватчиков и террористов» на протяжении шести последних лет, и что они продолжат это делать даже после вступления правительственной Сирийской арабской армии (САА) в этот район. Таким образом, правительство Башара Асада вдруг оказалось очень нужно курдам, которые, однако, по-прежнему отказываются подчиняться центральному правительству.

    Армия Турции

    Упрямство курдских лидеров и командования YPG уже стоило многих жизней, а продолжающая набирать ход «турецкая машина» грозиться унести еще больше. Очевидно, что Дамаск не станет вводить войска в Африн без готовности курдов передать район в ведение официального руководства страны, да и Анкара вряд ли остановится в том случае, если курды не сложат с себя полномочия и не выйдут из приграничного кантона. Если ли у администрации Африна и командования YPG какой-либо другой возможный выход из ситуации, помимо решения, предложенного российской стороной? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Наш собеседник Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, убежден, что курдам не остается ничего, кроме как принять предложение российского Центра по примирению и передать контроль над анклавом официальному Дамаску. В противном случае — силы YPG будут разбиты.

    «Ситуация вокруг Африна накаляется, и тот вариант, который предлагался дипломатами из РФ, действительно, является самым беспроигрышным и приемлемым решением проблемы. То, что курды не пошли на этот шаг, — это, безусловно, совсем не позитивный момент, который чреват серьезными последствиями. Теперь же они пытаются призвать правительственную армию Сирии на свою защиту. Если представить, что это все-таки будет реализовано, то, конечно, весьма вероятна новая эскалация в отношениях между Дамаском и Анкарой. Турция считает базирующиеся в регионе курдские формирования связанными с террористической, по ее мнению, Рабочей партией Курдистана. Потому она не прекратит операцию, пока эти отряды YPG не уйдут», — считает эксперт.

    Карта военных действий в регионе

    По мнению Бориса Долгова, сейчас судьба Африна полностью зависит от курдов: если они наконец осознают необходимость передать контроль над районом официальному Дамаску, то кровопролитие будет остановлено, если же нет — военная кампания «Оливковая ветвь» будет продолжаться до тех пор, пока турки не выйдут к границам провинции Идлиб

    «Вариант, предложенный РФ, бесспорно, самый адекватный и приемлемый, но вопрос в том, решат ли курды все же пойти на это. В районе Африна сложился очень запутанный и острый клубок противоречий, и, наверно, только данное решение — передача кантона сирийскому руководству — может распутать его. Я думаю, что курдам придется сделать этот шаг, потому что турецкое наступление будет продолжаться, и тогда отряды YPG будут подавлены. Таким образом, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, какое решение все-таки примет командование курдских вооруженных формирований», — резюмировал востоковед.

    Африн

    Согласно данным турецкого военного ведомства, с начала военной операции по состоянию на данный момент было уничтожено 343 бойца YPG, также было ликвидировано 262 военных объекта курдов. Потери продолжают расти, и потому чем скорее будет принято единственное возможное решение, тем быстрее это прекратится. Об этом говорит и недавнее заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Он прямо подчеркнул, что у Анкары нет никакого недопонимания с Дамаском и что если сирийские правительственные силы не будут первыми нападать на турецкие, то никакой агрессии с их стороны также не будет.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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