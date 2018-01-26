Москва отреагировала на размещение американской системы ПРО THAAD в Южной Корее

Москва, 26 января. Посол России в Южной Корее Александр Тимонин заявил, что на территории республики развернуты все шесть компонентов американской системы ПРО THAAD.

«При этом ни о каких «гарантиях» управления этими комплексами лишь южнокорейскими военнослужащими речи не идет», — отметил он, передает РИА Новости.

По словам Тимонина, наращивание военного присутствия США в районе Корейского полуострова выходит за рамки решения задачи по сдерживанию «северокорейской угрозы».

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) осуществляет высотный заатмосферный перехват ракет малого и среднего радиуса действия. В Южной Корее эти системы размещены для перехвата баллистических ракет КНДР.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В свою очередь, МИД России поддержал переговоры между Южной Кореей и КНДР.

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что полигон ядерных испытаний КНДР находится в 200 километрах от России, это беспокоит РФ больше, чем США.

