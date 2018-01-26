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Эрдоган анонсировал военную операцию в сирийском Манбидже
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    Эрдоган анонсировал военную операцию в сирийском Манбидже

    11:45  26 Января 2018  /обновлено: 13:38  26 Января 2018
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    Эрдоган анонсировал военную операцию в сирийском Манбидже

    Анкара, 26 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет военную операцию в сирийском Манбидже после операции в Африне.

    В своем обращении к правящей Партии справедливости и развития он также заметил, что операция в Африне является «четким сигналом» тем, кто не хочет понять решительность Турции в борьбе с терроризмом.

    «Мы не оккупируем Африн», — подчеркнул Эрдоган. По его словам, Анкара пытается сделать город «пригодным для жизни реальных владельцев, в то же самое время устраняя оттуда террористов», — отметил он, добавив, что операция направлена исключительно против «террористов».

    Он указал также на то, что после Африна войска Турции пойдут на Манбидж.

    Напомним, военная операции ВС Турции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в районе сирийского Африна началась 20 января на фоне провокационных действий США, которые объявили о возможном создании из курдских отрядов «сил обороны границы».

    24 января Эрдоган заявил о намерении зачистить всю границу с Сирией. При этом он пообещал начать с Манбиджа, «чтобы покончить с этими играми вдоль наших границ».
    Кроме того, он заявил, что после уничтожения террористов на северо-западе Сирии власти Турции создадут там условия для возвращения 3,5 млн беженцев.

    Главной целью операции Анкара называет создание на севере Сирии зоны безопасности глубиной 30 км к югу от границы с Турцией.

     

     

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #эрдоган #курды #манбидж #африн
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