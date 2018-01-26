Ученые рассказали, как можно заразиться ожирением

Москва, 26 января. Ожирение является «социально заразным» и обладает признаками инфекционного заболевания, считают ученые из Южно-Калифорнийского университета.

К такому выводу исследователи пришли после наблюдения за детьми, живущими со своими родителями на американских военных базах, пишет сетевое издание «Дни.ру».

Ознакомившись с информацией о 1111 подростках и более 1300 взрослых, ученые заключили, что дети из семей, в которых ожирением страдает старшее поколение, больше склонны к заболеванию.

При этом лишние килограммы у взрослых были чаще отмечены на базах, где избыточная масса тела – распространенное явление среди других служащих базы. Такие результаты наблюдения дали ученым основание полагать, что риску заболеть ожирением более подвержены те люди, у которых есть друзья и знакомые уже страдающие этим заболеванием, уточняет «ФедералПресс».

Ранее испанские ученые Национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний установили взаимосвязь между лишними килограммами и количеством белков МКК6 в организме. Как сообщало URA.RU, открытие поможет исследователям разработать эффективное средство для похудения.