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Донбасс сегодня: силы ДНР понесли значительные потери, в ЛНР разоблачили шпиона
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    Донбасс сегодня: силы ДНР понесли значительные потери, в ЛНР разоблачили шпиона

    12:33  26 Января 2018  /обновлено: 12:33  26 Января 2018
    1599

    Донбасс сегодня: силы ДНР понесли значительные потери, в ЛНР разоблачили шпиона

    Донбасс, 26 января. Три бойца ДНР погибли под обстрелом украинских войск. В ЛНР разоблачили шпиона СБУ. Неудобная правда для украинской прессы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Шесть нарушений режима прекращения огня зафиксировано на мариупольском и донецком направлениях. Киевские силовики выпустили до 200 мин калибром 120 и 82 мм, а также гранат по территории пяти населенных пунктов Донецкой народной республики. В результате массированного обстрела позиций сил ДНР под Верхнеторецким трое бойцов республиканской армии погибли.

    Суицид и дедовщина в Нацгвардии

    Утром 25 января стало известно об очередном случае сведения счетов с жизнью украинских военнослужащих. 22-летний солдат национальной гвардии Украины находился в наряде по охране апелляционного суда в городе Северодонецк Луганской области. Данный инцидент украинские власти не смогли скрыть, и полиция Луганской области подтвердила факт самоубийства. Как сообщил украинский правозащитник Игорь Чудовский в интервью информизданиям, акт суицида связан со страданиями военнослужащего из-за неуставных отношений с его руководством.

    Донбасс сегодня: силы ДНР понесли значительные потери, в ЛНР разоблачили шпиона

    Нацгвардеец задавил женщину

    Этот случай произошел 19 января в районе поселка Светличное (Попаснянский район Луганской области — прим. ФАН). Военнослужащий нацгвардии Украины, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, управлял военным автомобилем «Урал». Боец не справился с управлением и сбил насмерть местную жительницу на остановке общественного транспорта. По информации источника луганских силовиков, военнослужащий «рысачил» на служебном грузовике со скоростью 80 км/ч. Командование его части отказывается комментировать инцидент.

    Чекисты помиловали горе-шпиона

    Министерство государственной безопасности ЛНР разоблачило агента украинских спецслужб. Житель подконтрольного ВСУ Рубежного Роман Кунченко был заброшен в республику под легендой военнопленного. Причиной сотрудничества с СБУ стали угрозы в адрес семьи. Задание, которое дали ему представители службы безопасности, заключалось в сборе и передаче на Украину сведений о госслужащих ЛНР, персональных данных медработников и сотрудников правоохранительной системы.

    В роли связного с той стороны выступала супруга Романа. Деятельность шпиона была пресечена луганскими чекистами еще до нанесения вреда интересам государства. В заявлении МГБ говорится, что «под тяжестью изобличающих его улик Кунченко сознался в сотрудничестве со спецслужбами Украины и дал признательные показания». Ввиду вышеизложенных обстоятельств сотрудниками республиканской госбезопасности было принято решение не привлекать Кунченко к уголовной ответственности по статье «Шпионаж», но принудительно выдворить его за пределы ЛНР.

    Как «боевики» шахту уничтожили

    Известный на Украине блоге Денис Казанский при помощи своего помощника в Луганской народной республике создал еще один ложный информационный повод для украинских СМИ. На представленном на канале блогера и процитированном информагентствами видео запечатлена шахта «Первомайская» в одноименном городе ЛНР. Мужчина повествует о разрушениях, которые якобы принес «русский мир» на его землю, и обвиняет «боевиков ЛНР» в уничтожении и разграблении предприятия.

    Донбасс сегодня: силы ДНР понесли значительные потери, в ЛНР разоблачили шпиона

    О чем не упоминает автор ролика и блогер, так это об истинных причинах нынешнего состояния предприятия, так как этот вопрос не очень удобен для украинских СМИ и их аудитории. 13 ноября 2014 года по админкорпусу шахты, по коперу (строение над стволом шахты для размещения подъемной установки — прим. ФАН) и другим объектам предприятия прямой наводкой били украинские войска. Сам Первомайск на тот момент, как и сейчас, находился под контролем сил республики. Несколько десятков артснаярдов сделали свое дело. Уничтожены копер, трансформаторы, подстанция, значительно повреждены административные здания.

    Донбасс сегодня: силы ДНР понесли значительные потери, в ЛНР разоблачили шпиона

    Но самое главное, что из-за потери электроснабжения шахтные выработки стали стремительно затапливаться подземными водами и буквально за несколько недель предприятие стало не подлежащим восстановлению. Обо всем этом наши «объективные» коллеги предпочли умолчать. Процитирую пару слов автора видео: «Были и прилеты, но это ничего страшного…». Обстрелами киевских силовиков шахта практически на 90% уничтожена за один день, но для пропагандистов это не страшно, ведь они точно знают, что «предприятие вырезали на металл боевики». Отметим, что после 13 ноября 2014 года объект также принимал на себя украинские снаряды не менее десятка раз.

    Донбасс сегодня: силы ДНР понесли значительные потери, в ЛНР разоблачили шпиона

    А винить, уважаемые коллеги, нужно не «русский мир», а тех представителей военно-политического руководства Украины, которые отдавали и продолжают отдавать приказы уничтожить Донбасс, его людей, инфраструктуру, производственные мощности, частью которых и была многострадальная шахта «Первомайская».

    Автор: Николай Романенко
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    #днр #всу #донбасс #лнр #новороссия
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