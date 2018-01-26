Соколов объявил об электрификации железной дороги в Крым

Москва, 26 января. Железная дорога, которая будет проходить по Крымскому мосту, будет электрифицирована, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

Соколов объявил об одобрении со стороны правительства России предложения Минтранса страны об электрификации железной дороги в Крым. Он уточнил, что решение уже закреплено в федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя.

«Успешная реализация проектов энергообеспечения Крыма позволила нам уже сейчас, на стадии строительства новой железнодорожной инфраструктуры в Крым, положительно решить вопрос об ее электрификации и не допустить бросовых затрат на создание инфраструктуры на станции Тамань-Пассажирская под смену тяги с электровозов на тепловозы», — констатировал российский министр.

Он обратил внимание, что средства уже направлены на электрификацию железной дороги на переменном токе. Соколов уточнил, что график строительства дороги не изменился и остается прежним: работы должны завершиться в декабре 2019 года. Он добавил, что решение об электрификации также не отразилось на сумме реализации проекта.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Крымский мост обеспечит полноценную интеграцию региона в транспортную систему России.