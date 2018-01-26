«Готов на все за 15 тысяч»: Шейнин ответил на провокацию украинца Запорожского с паспортом РФ

Москва, 26 января. Украинский политолог Сергей Запорожский в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что порвет российский паспорт за 15 тысяч евро. Он добавил, что ждет соответствующего предложения от «спонсора».

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин напомнил политологу Сергею Запорожскому, что тот владеет двумя паспортами, при этом активно демонстрирует антироссийскую позицию.

«Какой паспорт у Запорожского? Украинский, но я нигде не видел, чтобы он порвал российский», — сказал журналист.

В ответ на слова Шейнина эксперт выразил готовность «порвать российский паспорт за 15 тысяч евро». При этом Запорожский устроил провокацию, пожелав получить деньги именно от «спонсора» из России.

«Где тот патриот России, который заплатит мне 15 тысяч?» – с вызовом спросил украинский политолог.

Журналист поинтересовался, на какие шаги готов пойти Запорожский ради денег. Политолог признался, что порвет все паспорта, кроме украинского. А за уничтожение российского паспорта на Украине «статьи нет».