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Политика
Киссинджер сделал заявление о членстве Украины в НАТО и отношениях с Россией
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    Киссинджер сделал заявление о членстве Украины в НАТО и отношениях с Россией

    12:05  26 Января 2018  /обновлено: 12:06  26 Января 2018
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    «Не слишком мудро»: бывший глава Госдепа выступил против вступления Украины в НАТО

    Вашингтон, 26 января. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину не следует включать в НАТО. Соответствующее мнение прозвучало на слушаниях комитета сената США по обороне.

    «Я выскажу непопулярную точку зрения: не слишком мудро пытаться включить Украину в НАТО, но и невозможно позволить быть ей сателлитом России», — заявил американский политик.

    Единственным приемлемым вариантом в данной ситуации будет развитие событий, при котором Украина обретет полную независимость в военном и экономическом планах, а также сможет принимать решения о своих приоритетах самостоятельно, подчеркнул Киссинджер.

    «Не слишком мудро»: бывший глава Госдепа выступил против вступления Украины в НАТО

    Отметим, что последние несколько лет власти Киева пытаются добиться вступления Украины в НАТО. В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в законы страны, отказавшись от внеблокового статуса. В 2016 году Украина приняла дополнительные изменения, которые определяют вступление в альянс с целью внешней политики государства. Новая доктрина страны предусматривает, что к 2020 году Украина должна иметь вооруженные силы, сопоставимые с силами стран НАТО.

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    Автор: Дима Оленин
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    #украина #нато #киссинджер
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