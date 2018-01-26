Сегодня в Сети: россияне прощаются с Людмилой Сенчиной, кандидаты в президенты меняют имидж

Сегодня в Интернете, 26 января. Пользователи скорбят об уходе из жизни народной артистки России Людмилы Сенчиной, обсуждают неожиданную смену имиджа сразу трех кандидатов в президенты России и наставления главы государства Владимира Путина студентам. Федеральное агентство новостей публикует обзор свежих трендов соцсетей.

«Невосполнимая утрата»

Утром 25 января умерла певица и актриса Людмила Сенчина, хрустальный голос России, как Людмилу Петровну называли поклонники ее творчества. Пользователи соцсетей продолжают выражать соболезнования.

«Какой чистый голос, легко льется, как ручеек… Красивая русская женщина, ПЕВИЦА СССР! Скорблю об её уходе», — пишет Оксана.

Поёт Людмила Сенчина "Прощальный вальс" (1976)

Какой чистый голос, легко льется как ручеек.. Красивая русская женщина, ПЕВИЦА СССР!

Скорблю о её уходе...???? pic.twitter.com/m8ZQRjAyMk — Оксана???????? (@oksanaylia1) 25 января 2018 г.

Соболезнования родным Людмилы Сенчиной выразил и президент России Владимир Путин.

«Её уход — невосполнимая утрата для всей отечественной культуры. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах всех почитателей её яркого и щедрого дарования», — отметил глава государства.

«Её уход – невосполнимая утрата для всей отечественной культуры. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах всех почитателей её яркого и щедрого дарования»: Путин выразил соболезнования родным Людмилы Сенчиной pic.twitter.com/IeWUHKyhzV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 января 2018 г.

Сегодня стало известно, где, когда и во сколько пройдут гражданская панихида, отпевание и похороны артистки.

«Гражданская панихида состоится 28.01 в 10.00 в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии (ул. Итальянская, 13). Отпевание пройдет в 12.30 в соборе Владимирской иконы Божией матери. Похороны на Смоленском кладбище в 14.00», — сказано в блоге Информационно-издательского отдела Института культурных программ.

25.01.2018 скончалась Людмила Сенчина. Гражданская панихида состоится 28.01 в 10.00 в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии (ул. Итальянская, 13). Отпевание пройдет в 12.30 в соборе Владимирской иконы Божией матери. Похороны на Смоленском кладбище в 14.00 pic.twitter.com/abTkngb7aA — icp_billboard (@icp_billboard) 26 января 2018 г.

«Это успех у молодежи!»

Накануне президент России Владимир Путин выступил на Всероссийском образовательном форуме в Казани.

«Сегодня Татьянин день — день студента. И, конечно, Путин не может не поздравить студентов в такой важный и праздничный для них день. Также посетит Казанский федеральный университет, посмотрит его и проведет телемост с другими федеральными университетами нашей страны в рамках празднования Татьяниного дня», — цитировала пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова «Газета.ru».

Поздравляя студентов с Татьяниным днем, глава государства дал им напутствие: «Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и тогда вы будете счастливым, успешным поколением».

«Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и тогда вы будете счастливым, успешным поколением»: Путин поздравил студентов с Татьяниным днем pic.twitter.com/M43VXYaTj8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 января 2018 г.

А в ходе телемоста с ведущими вузами страны Владимир Путин заявил, что у студентов должно быть больше сведений о работодателях и об этом должно позаботиться руководство вузов.

Путин: студенты должны получать больше сведений о возможных работодателях https://t.co/hwezeDNVUN — Free Flight (@lbert_ya) 25 января 2018 г.

«Мои студенты выполняют задание под одобрение Верховного главнокомандующего», — написал в Twitter преподаватель Московского института телевидении и радиовещания «Останкино» Аббас Джума.

«Это успех у молодежи!» — отметили в твиттерском блоге Nauka27.

«Этакая бородатая СуТЯ»

Телеведущий Владимир Соловьев в своем микроблоге в Twitter обратил внимание на перемены во внешнем облике сразу трех кандидатов в президенты России: бизнес-омбудсмена Бориса Титова, лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского и главы партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.

«Экономят на бритвах? Записались в ретрохипстеры?» — поинтересовался причиной внезапного изменения имиджа Титова и Явлинского Владимир Соловьев.

А с чем связано внезапное изменение имиджа Титова и Явлинского ? Экономят на бритвах? Записались в ретрохипстеры? — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 25 января 2018 г.

В своем следующем твите телеведущий заметил, что и Сурайкин с бородой.

«Теперь их трое! Сурайкин, Титов, Явлинский! Этакая бородатая СуТЯ», — пошутил Соловьев.

Всё! И Сурайкин с бородой! Теперь их трое! Сурайкин, Титов, Явлинский! Этакая бородатая СуТЯ… — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 25 января 2018 г.

«Они как хоккеисты в плей-офф. Побреются после выборов», — написал комментарий к твиту Соловьева пользователь Алексей.

Они как хоккеисты в плей-офф. Побреются после выборов — Алексей (@UqukIwKIcnTEB3P) 25 января 2018 г.

«Выглядим по-новому, мысли те же. Когда больше как внешним видом привлечь внимание к собственной персоне не получается, идут на поводу у малограмотных имеджмейкеров», — считает Ousborne.

Выглядим по новому, мысли те же. Когда больше как внешним видом привлечь внимание к собственной персоне не получается идут на поводу у малограмотных имеджмейкеров.#титов #явлинский #борода #поросль — Ousborne (@Rider100500) 25 января 2018 г.

«Кто следующий на бороду? Неужели Собчак или Гордон?» — гадает Станиславский.