Гордон отказалась от участия в выборах президента России

Москва, 26 января. Кандидат в президенты РФ Екатерина Гордон заявила, что не будет участвовать в выборах.

«Я не буду участвовать», — заявила Гордон журналисту агентства РИА Новости, не объяснив причин подобного решения.

Ранее кандидат в президенты России от партии добрых дел Екатерина Гордон рассказала о том, как относится к участию Владимира Путина в грядущих выборах. По ее словам, Путин является «политическим игроком номер один».

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин еще в прошлом году официально заявил о своем участии в голосовании. Путин выдвинулся как самовыдвиженец. В данный момент по всей стране собираются подписи в поддержку действующего президента РФ. Для регистрации на выборах ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. По последней информации, в поддержку Путина выступил 1 611 123 человек.