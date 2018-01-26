«Испугалась СБУ и начала плакать»: украинцы объяснили реакцию робота на вопрос от Киева

Киев, 26 января. Украинская делегация на форуме в Давосе умудрилась сломать человекоподобного робота-женщину Софию. Об инциденте сообщила депутат Рады Алена Шкрум.

«У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса «что делать с коррупцией на Украине» сломался скрипт и подвис процессор», — написала депутат на странице в Facebook.

Сообщение о зависшей Софии вызвало бурную реакцию украинцев в соцсетях. Так, в многочисленных комментариях часть подписчиков Шкрум отреагировала на инцидент со смехом.

«И она начала плакать», — пошутила Людмила Козловска.

А Данила Иванов предположил, что София испугалась СБУ и обвинений в сепаратизме, именно поэтому и притворилась сломанной.

«Даже робот испугался СБУ и обвинений в сепаратизме. И притворился сломанным», — написал он.

«Миссия невыполнима», — смеются комментаторы в Twitter.

Однако нашлись и те, кто отреагировал на сообщение без иронии.

«От таких вопросов даже роботы дохнут. Что же вы хотите от людей, тем более украинцев?», — задался вопросом житель Днепропетровской области Владимир Жидков.

"Там целая страна сломалась, а тут какой-то недоробот", - с печалью заметил @pewvse.

Там целая страна сломалась, а тут какой-то недоробот.. — Евгений (@pewvse) January 26, 2018

«Просто даже роботы не способны терпеть такую дикость, как коррупция на Украине, и даже допускать мысли об этом, а люди терпят…)», — заметил A_Poletaev в Twitter.