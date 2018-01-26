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«Трампу на нас наплевать»: Монтян рассказала о роли США на Украине и обратилась к россиянам
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    «Трампу на нас наплевать»: Монтян рассказала о роли США на Украине и обратилась к россиянам

    11:53  26 Января 2018  /обновлено: 11:53  26 Января 2018
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    «Трампу на нас наплевать»: Монтян рассказала о роли США на Украине и обратилась к россиянам

    Москва, 26 января. Киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян прокомментировала события, происходящие на Украине, отметив, какую роль играют в них США, а также обратившись к россиянам по поводу Крыма.

    Об этом она рассказала в интервью youtube-каналу «Арбитраж». Она отметила, что киевские власти разрушают страну в угоду США, добавив, что при желании Вашингтон без труда произведет очередную замену власти на Украине и сделает «любого Васю из телефонной книги президентом».

    «Какая им разница? Но у меня такое подозрение, что Трампу на нас наплевать с высокой горы», — отметила Монтян.

    Она предположила, что Украина является только частью некой более глобальной сделки США. По мнению Монтян, в Белом доме не собираются в настоящее время всерьез заниматься Украиной. Об этом, как считает адвокат, свидетельствует то, что на посту все еще остается посол США на Украине Мэри Йованович, а при смене власти дипломатов обычно также меняют, уточнила Монтян.

    Президент США Дональд Трамп

    Она также добавила, что не может назвать позитивным ни одно из последних событий на Украине: Монтян убеждена, что киевские власти делают только то, за что им платят США, поскольку именно «для этого их к власти и приводили».

    Однако адвокат считает, что в конечном счете нынешнее украинское правительство не сможет избежать наказания.

    «Всех предателей всегда ждет один итог», — подчеркнула Монтян.

    Президент Украины Петр Порошенко

    В интервью Монтян также задали несколько вопросов о Крыме. Комментируя ситуацию с полуостровом, блогер призналась, что связей с республикой не прерывала, а жители полуострова рады своему нынешнему положению, поскольку в отличие от украинцев крымчане живут спокойно.

    В заключение Монтян призвала россиян тщательнее познакомиться с местами для отдыха в Крыму, отметив, что сейчас популярностью у граждан РФ пользуются только широко известные локации, тогда как на полуострове есть немало и других.

    «Трампу на нас наплевать»: Монтян рассказала о роли США на Украине и обратилась к россиянам

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к РФ. Указ о включении полуострова в состав России президент РФ Владимир Путин подписал 18 марта 2014 года.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #украина #крым #монтян #мнение
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