Москва, 26 января. Киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян прокомментировала события, происходящие на Украине, отметив, какую роль играют в них США, а также обратившись к россиянам по поводу Крыма.

Об этом она рассказала в интервью youtube-каналу «Арбитраж». Она отметила, что киевские власти разрушают страну в угоду США, добавив, что при желании Вашингтон без труда произведет очередную замену власти на Украине и сделает «любого Васю из телефонной книги президентом».

«Какая им разница? Но у меня такое подозрение, что Трампу на нас наплевать с высокой горы», — отметила Монтян.

Она предположила, что Украина является только частью некой более глобальной сделки США. По мнению Монтян, в Белом доме не собираются в настоящее время всерьез заниматься Украиной. Об этом, как считает адвокат, свидетельствует то, что на посту все еще остается посол США на Украине Мэри Йованович, а при смене власти дипломатов обычно также меняют, уточнила Монтян.

Она также добавила, что не может назвать позитивным ни одно из последних событий на Украине: Монтян убеждена, что киевские власти делают только то, за что им платят США, поскольку именно «для этого их к власти и приводили».

Однако адвокат считает, что в конечном счете нынешнее украинское правительство не сможет избежать наказания.

«Всех предателей всегда ждет один итог», — подчеркнула Монтян.

В интервью Монтян также задали несколько вопросов о Крыме. Комментируя ситуацию с полуостровом, блогер призналась, что связей с республикой не прерывала, а жители полуострова рады своему нынешнему положению, поскольку в отличие от украинцев крымчане живут спокойно.

В заключение Монтян призвала россиян тщательнее познакомиться с местами для отдыха в Крыму, отметив, что сейчас популярностью у граждан РФ пользуются только широко известные локации, тогда как на полуострове есть немало и других.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к РФ. Указ о включении полуострова в состав России президент РФ Владимир Путин подписал 18 марта 2014 года.