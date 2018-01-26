Аксенов прогнозирует высокую явку крымчан на выборах президента России в 2018 году

Симферополь, 26 января. Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что уверен в явке жителей полуострова на избирательные участки в день проведения выборов президента России.

«Предстоящие президентские выборы — историческое событие. Уверен, что явка будет высокой», — цитирует политика агентство РИА Новости.

Он также отметил, что власти не обязаны привлекать избирателей на участки, однако крымчанам необходимо высказать свою позицию на голосовании. В данный момент задача руководства — обеспечить условия для свободного волеизъявления граждан, считает Аксенов.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий лидер страны Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец. В данный момент по всей стране собираются подписи в поддержку его кандидатуры.