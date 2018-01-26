Выборы президента России 2018: наблюдатели, контроль, подсчет голосов

На выборах президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года, на всех этапах будут осуществляться различные механизмы контроля. Подробнее — в инфографике Федерального агентства новостей.

В конце прошлого года в рамках механизма контроля на выборах Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении закон, который позволяет членам общественной палаты Российской Федерации быть наблюдателями на президентских выборах и предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов.

Был расширен перечень субъектов, которые смогут назначить своих наблюдателей в избирательной комиссии при проведении президентских выборов. Своих наблюдателей в праве будет направлять Общественная палата Российской Федерации, а также общественные палаты субъектов РФ. При этом последние смогут самостоятельно назначать наблюдателей в избирательные комиссии, которые расположены в соответствующем регионе.

Отметим, что расширение контроля полномочий общественных палат направлено на реализацию и защиту избирательных прав граждан при проведении выборов президента. Это даст возможность обеспечить открытость избирательного процесса.

«Главное, что у нас возникает стройная система общественного наблюдения, независимая от политических партий и каких-либо кандидатов», — заявил первый зампред комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев.

Кроме того, в помещениях территориальных избирательных комиссий будут размещены средства видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования. Таким образом, видеонаблюдение станет возможным не только при голосовании, но и при подсчете голосов в территориальной избирательной комиссии. Это позволит избежать возможных ошибок, а также ограничить возможность фальсификаций при подсчете голосов, тем самым укрепив доверие граждан к результатам президентских выборов.

Президент РФ Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. В его поддержку собрано свыше 1,6 миллионов подписей.