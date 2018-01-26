Коммунисты не верят в бизнесмена Грудинина: Он рвется во власть, чтобы продвигать свои интересы

Санкт-Петербург, 26 января. Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин будет продвигать не идеи коммунизма, а интересы своего бизнеса, заявила бывший член Коммунистической партии Ирина Комолова.

Ирина Комолова, член Объединенной коммунистической партии, в прошлом КПРФ, от которой была депутатом Законодательного собрания Петербурга, считает, что Грудинин – это «позор для настоящих коммунистов». Из КПРФ она была исключена за несогласие с действиями руководства. Сейчас же она убеждена, что КПРФ дискредитирует себя таким кандидатом. О том, почему Павел Грудинин не будет воплощать в жизнь свою программу, и как она у него появилась, чем кандидат на выборах-2018 от Партии роста Борис Титов честнее Грудинина, Ирина рассказала в интервью.

— Вчера прозвучало заявление, что из КПРФ будут исключаться те, кто не поддерживает Грудинина. Насколько это правильно?

— Ну, по-хорошему, конечно, есть партийное решение. Это один из принципов демократического централизма, которого придерживаются все старые партии, не только КПРФ. То есть, если решение принято вышестоящим органом, то все дискуссии прекращаются. Все должны его выполнять. Другой вопрос в том, что исключение — это мера крайняя. И если смотреть по букве устава, то исключению должны предшествовать какие-то действия, которые наносят большой вред партии. То есть если человек, к примеру, открыто агитирует против партии. Но если он просто не хочет по какой-то причине голосовать, не хочет агитировать — то здесь ставить вопрос об исключении вообще не по-товарищески.

— Насколько Грудинин соответствует тому, чтобы называть себя кандидатом от КПРФ?

— Естественно, никак не соответствует. Вообще никакого отношения не имеет ни к коммунизму, ни к коммунистической идеологии, ни к КПРФ даже в том виде, в котором она сегодня существует. Обычный крупный бизнесмен, которых в России очень много. По своим взглядам он абсолютно ничем не отличается от господина Титова, который точно так же идет в президенты. Они говорят об одних и тех же вещах, об одних и тех же ценностях, которые они проповедуют. Они даже одними словами говорят. Оба ссылаются на решения Столыпинского клуба и те идеи, которые он проводит. Обычные правые буржуазные политики. Только Титов, в отличие от Грудинина, честный — он так себя и позиционирует. Он так и говорит, что защищает идеи бизнеса, и не обещает построить социализм. А Грудинин еще и пытается обмануть электорат, надевая на себя маску коммуниста, а она трещит по всем швам.

— Первый пункт программы Грудинина — это национализация. Он начнет со своего «Совхоза имени Ленина»?

— Если я правильно помню, то когда его выдвигали на съезде КПРФ, там так и было сказано — Грудинин, хоть и не член партии, но мы его выдвигаем с тем, чтобы он шел в президенты. А программа у него будет наша, программа КПРФ. И с этим он согласился, что идет на выборы с программой КПРФ. Поэтому и получилось, что эта программа с ним никак не склеивается. Ему ее навешали в качестве нагрузки, это роль такая — ему ее дали. Он ее и играет. Это примерно как если на детском утреннике зайчишку играет большая толстая тетя. Так же смешно выглядит. Вы правильно задаете вопрос — а как же национализация? А никак. Он что, отдаст свои земли? Отдаст свой бизнес? Отдаст свои счета?

— Ну, у себя-то он, говорят, построил «оазис социализма»?

— Я не очень понимаю, какой оазис. У человека зарплата больше 1,5 миллиона в месяц, а он гордится, что средняя зарплата в совхозе 78 тысяч. Я чисто математически не понимаю, как это может быть посчитано. Значит, у кого-то она 15 тысяч, чтобы среднюю такую получить. Это не социализм. Хвастаться тем, что он ветеранам выдал по мешку картошки на праздник — это просто позорище. Но у меня нет вопросов к Грудинину. Он решает свои задачи, он бизнесмен и рвется во власть. Для того, чтобы и дальше защищать интересы своего бизнеса. Меня поражают именно коммунисты, такое ощущение, что их зомбировали.