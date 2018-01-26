«Гражданский контроль» привезет в Крым европейских экспертов на выборы президента России

Москва, 25 января. Общественная палата Крыма и ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» договорились о том, что помогут обеспечить работу европейских экспертов на полуострове во время проведения выборов президента РФ. Об этом сообщил сопредседатель «Гражданского контроля» Александр Брод.

«У нас есть договоренность с председателем Общественной палаты республики Крым Григорием Иоффе о том, что общественная палата готова обеспечить работу международным экспертам из европейских стран, которые приедут по приглашению ассоциации «Гражданский контроль», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Ранее он также сообщал, что планирует пригласить два десятка электоральных экспертов из Европы в Россию на грядущие президентские выборы. Некоторые из них могут посетить Крым и Севастополь.

Приглашенные эксперты будут работать на горячей линии с избирателями, посещать избирательные комиссии, а также встречаться с общественниками. По итогам работы они поставят оценку электоральным процессам.

Ожидается, что по приглашению России выборы посетят эксперты из Германии, Венгрии, Болгарии, Италии, Балтии, Чехии.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий лидер страны Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.