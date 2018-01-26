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В Госдуме ответили на обвинения в поставках угля из КНДР в Россию
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    В Госдуме ответили на обвинения в поставках угля из КНДР в Россию

    11:22  26 Января 2018  /обновлено: 11:22  26 Января 2018
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    В Госдуме ответили на обвинения в поставках угля из КНДР в Россию

    Москва, 26 января. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал обвинения в адрес России в сфере экспорта угля из КНДР.

    Информацию о том, что Москва якобы нарушает запрет этот запрет на экспорт ранее распространило агентство Reuters со ссылкой на данные европейской разведки. В соответствии с ними, РФ якобы получает уголь от Северной Кореи и переправляет его в Японию и Южную Корею.

    В ответ Чепа заявил, что Россия крайне аккуратно относится ко всем своим международным обязательствам, в том числе и к запрету на экспорт угля из КНДР в соответствии с санкциями ООН,

    «Я абсолютно уверен, что никаких нарушений не допускаем. Я абсолютно уверен, что этого не было, а то, что это разведка сообщает — это глупости», — сказал Чепа «Интерфаксу».

    Кроме того, Чепа отметил, что Москва соблюдает требования по квоте в отношении рабочих из Северной Кореи. Напомнил он и о возведении Россией порта в КНДР, а также том факте, что у России там есть железная дорога, а через территорию этой страны Россия осуществляет транзит грузов в Японию, в КНР и другие государства, однако к Северной Корее это никакого отношения не имеет.

    «Какой это секрет, всем это известно, если это происходит, то есть международные договоры. А тут какая-то разведка, глупости, это бред», — сказал Чепа.

    При этом депутат заметил, что перевалка грузов через КНДР может сыграть на руку желающим поманипулировать с цифрами и фактами.

    Ранее, 18 января, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российская сторона якобы срывает реализацию некоторых санкций, наложенных ООН на Северную Корею. По его словам, в первую очередь это касается ограничений на поставки КНДР нефти, а также, «потенциально, некоторых других сфер», но не конкретизировал, каких именно.

    Напомним, 12 сентября минувшего года СБ ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Пхеньяна, а именно об ограничениях на поставки в КНДР нефтепродуктов. Был определн лимит на сырую нефть — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев.

    Кроме того, КНДР запретили покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию.

    16 октября президент РФ Владимир Путин во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН подписал указ о введении ограничений против Северной Кореи в ответ на проведение страной ракетно-ядерных испытаний.

    «Следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами и группами лиц, представляющими КНДР», — следовало из текста указа. Сотрудничество допускается «в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов» только в том случае, если оно не будет способствовать развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи.

    Кроме того, Путин распорядился лишать морские суда, связанные с осуществлением ядерной программы КНДР, госрегистрации в России, а также запретить таким судам заходить в российские порты (за исключением случаев, когда заход в порт необходим в связи с чрезвычайной ситуацией).

     

     

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    Автор: Алексей Громов
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