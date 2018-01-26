Нетаньяху прокомментировал предстоящие переговоры с Путиным

Тель-Авив, 26 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 29 января планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным проблемы региона и ближневосточное урегулирование.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Их основной темой станет ситуация на Ближнем Востоке.

«Регион, а также ближневосточное урегулирование», — прокомментировал Нетаньяху, его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил встречу с представителем Израиля.