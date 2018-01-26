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Шорттрекист Ан призвал МОК объяснить причину своего недопуска на Олимпиаду-2018
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    Шорттрекист Ан призвал МОК объяснить причину своего недопуска на Олимпиаду-2018

    11:09  26 Января 2018  /обновлено: 11:09  26 Января 2018
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    Шорттрекист Ан призвал МОК объяснить причину своего недопуска на Олимпиаду-2018

    Москва, 26 января. Российский шорттрекист Виктор Ан обратился к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Текст открытого письма спортсмена был опубликован на сайте Союза конькобежцев РФ.

    Напомним, что МОК не выдал Виктору Ану приглашение на зимнюю Олимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане.

    «Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что выполнив условия отбора на Олимпийские игры, чистый спортсмен заслуживает право в них участвовать», — говорится в обращении спортсмена.

    Ан также рассказал, что внимательно изучил критерии, которыми руководствовался МОК при отборе спортсменов на Олимпиаду, однако не увидел со своей стороны каких-либо нарушений.

    Спортсмен возмутился тем фактом, что комитет до сих пор не сообщил причину его недопуска на Олимпиаду, поскольку это породило недоверие со стороны спортивной общественности. Он призвал МОК объяснить причины своего решения.

    Напомним, что Ан до 2011 года выступал за сборную Южной Кореи, затем он принял российское гражданство, чтобы выступить на Играх 2014 года в Сочи.

    Президент России Владимир Путин ранее объявил, что бойкота Олимпийских игр в Пхёнчхане не будет, и государство выразит поддержку спортсменам, которые примут участие в Играх под нейтральным флагом.

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    Автор: Дима Оленин
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    #россия #мок #олимпиада #виктор ан
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