Володин обвинил депутата от КПРФ в нарушении закона на заседании Госдумы
Москва, 26 января. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов «быть выверенными» в своих заявлениях и соблюдать норму закона. Об этом он заявил на пленарном заседании в пятницу по итогам выступления первого замруководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева.
«Вы сейчас призывали всех не нарушать закон, сами нарушаете, занимаясь агитацией за кандидата», — указал спикер Госдумы.
Володин подчеркнул, что депутатам нужно исполнять норму закона и быть очень выверенными в заявлениях, поскольку это касается как избирательной кампании, так и других заявлений, «которые затем тиражируются, а потом оказывается, что они под собой оснований не имеют».
Напомним, что выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Владимирович Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.