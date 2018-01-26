Володин обвинил депутата от КПРФ в нарушении закона на заседании Госдумы

Москва, 26 января. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов «быть выверенными» в своих заявлениях и соблюдать норму закона. Об этом он заявил на пленарном заседании в пятницу по итогам выступления первого замруководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева.

«Вы сейчас призывали всех не нарушать закон, сами нарушаете, занимаясь агитацией за кандидата», — указал спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что депутатам нужно исполнять норму закона и быть очень выверенными в заявлениях, поскольку это касается как избирательной кампании, так и других заявлений, «которые затем тиражируются, а потом оказывается, что они под собой оснований не имеют».

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Владимирович Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.