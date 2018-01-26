Дворкович рассказал о последствиях возможного отключения России от SWIFT

Давос, 26 января. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что отечественные банки продолжат свою работу в случае отключения от межбанковской системы SWIFT. Российские власти надеются, что Вашингтон не сделает такой шаг, поскольку это будет «совсем уже агрессия».

Аркадий Дворкович не стал стал комментировать вероятность отключения России от системы SWIFT. Он подчеркнул, что отечественная банковская система сможет работать без SWIFT.

«Работать можно и без SWIFT, когда-то SWIFT не было. Понятно, что все это чуть медленнее и не так эффективно, но работать можно», — сказал вице-премьер.

Дворкович считает, что политика США в банковском вопросе агрессивная.

«Но это совсем уже агрессия и, конечно, как говорил министр иностранных дел Сергей Лавров и другие коллеги, у нас есть возможные ответные шаги», — подчеркнул он, выразив надежду на то, что Вашингтон не пойдет на эти меры.

Напомним, что в марте 2017 года президенту Владимиру Путину представили «Систему передачи финансовых сообщений Банка России» (СФПС). Глава Центробанка Эльвира Набиуллина доложила российскому лидеру, что отечественная банковская система защищена на случай отключения SWIFT.



