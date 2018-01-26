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Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России
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    Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

    11:12  26 Января 2018
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    «Фантазии нет предела»: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

    Российская Федерация может нанести удары по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что приведет к «тысячам и тысячам» жертв, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Как отметил Уильямсон, Москва изучает критическую инфраструктуру Великобритании и ее связь с системой энергоснабжения. По его словам, Россия собирается совершить действия, которые «любая другая страна сочла бы неприемлемыми».

    «Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране», — заявил британский политик.

    Реакция Госдумы

    Заместитель председателя Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН заявление Гэвина Уильямсона.

    «Безусловно, Великобритания в очередной раз ищет врага в нашей стране, России. Цель — оправдание выработки национальной военной стратегии, которая будет носить наступательный характер. Это первое. Во-вторых, это попытка посеять в глазах жителей Великобритании страх по отношению к России. В-третьих, лоббирование интересов военно-промышленного комплекса. Вот три составляющих этого заявления. А вообще, у британцев фантазии нет предела.

    Наша национальная стратегия носит оборонительный характер. Безусловно, она учитывает национальные интересы нашего государства и союзников с учетом внешних угроз. Подобные высказывания не помогают выстраивать конструктивные отношения, о готовности которых они постоянно говорят. Они целенаправленно идут на эскалацию напряженности между нашими странами. Но мы никогда не будем спокойно смотреть на то, как они будут увеличить свой наступательный потенциал. Мы этого никогда не допустим», — пояснил Юрий Швыткин.  

    «Фантазии нет предела»: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

    Как ранее сообщала «Газета.ru», глава британского генштаба Николас Картер предупредил о якобы «враждебных действиях» Российской Федерации.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #великобритания #швыткин
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