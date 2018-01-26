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Украинец без документов тайком проник в Крым
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    Украинец без документов тайком проник в Крым

    10:58  26 Января 2018  /обновлено: 10:59  26 Января 2018
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    Украинец без документов тайком проник в Крым

    Симферополь, 26 января. Российские пограничники задержали 37-летнего гражданина Украины, пытавшегося тайком проникнуть в Крым без документов. Об этом сообщило в пятницу крымское погрануправление ФСБ РФ.

    По информации ведомства, житель Донецкой области обошел установленные украинские и российские пункты пропуска через государственную границу и был задержан уже на территории РФ. Задержали украинца сотрудники пограничной заставы города Армянска, пишет РИА Новости.

    «При себе житель города Дружковка не имел никаких документов, удостоверяющих личность», — уточнили в ФСБ РФ.

    По факту незаконного проникновения гражданина Украины на российскую территорию возбуждено уголовное дело. Задержанный мужчина заключен под стражу.

    Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к России. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении полуострова в состав России.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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