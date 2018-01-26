Twitter запустит новую функцию для обмена видео — СМИ

Москва, 26 января. Социальная сеть для публичного обмена сообщениями Twitter вскоре введет новую функцию, благодаря которой пользователи смогут обмениваться видео так, как это делается в приложении Snapchat. Соответствующую информацию приводит Bloomberg.

Как стало известно, компания еще не определилась до конца с дизайном, хотя Twitter уже подготовил демоверсию новой функции. Данную информацию пока никак не комментируют в администрации соцсети, передает издание «ФедералПресс».

Snapchat — это мессенджер, позволяющий делать видеозаписи и фотографии, дополняя их анимированной графикой и рисунками, а затем обмениваться ими с другими людьми.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки сократит количество постов в русскоязычном профиле в Twitter.

Напомним, несколько дней назад Администрация сервиса микроблогов Twitter отказалась блокировать учетные записи «мировых лидеров».