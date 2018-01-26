Сирия: российские наблюдатели зафиксировали четыре обстрела в Латакии и Хомсе

Москва, 26 января. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня за последние сутки, сообщили в министерстве обороны России.

В военном ведомстве России рассказали о ситуации в Сирии за последние сутки. По данным Минобороны, обстановка в зонах деэскалации в САР оценивается как стабильная.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Латакия – три, Хомс – один», — подчеркивается в тексте информационного бюллетеня Минобороны России.

Турецкие наблюдатели в свою очередь зафиксировали один обстрел за сутки. По их данным, он произошел в Дамаске.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу в Сирии «Хмеймим». Глава страны приказал вывести из САР основную часть российских войск в связи в завершением антитеррористической операции.