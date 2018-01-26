Выборы-2018: ЦИК разъяснил процедуру голосования для бездомных
Москва, 26 января. Россияне, не имеющие определенного места жительства, при наличии паспорта смогут проголосовать на президентских выборах на специальных участках или по месту нахождения, написав соответствующее заявление. Об этом сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.
В ЦИК рассказали о возможность проголосовать за своего кандидата лицам, которые не имеют определенного места жительства, но являются владельцами паспортов РФ. Россияне без регистрации могут написать заявление в территориальную или участковую комиссию, а также подать заявку в МФЦ и Госуслуги.
По словам Евгения Шевченко, если паспорт находится на переоформлении, но на руках находится справка, гражданин РФ также может пойти на голосование. Как сообщает «Свободная пресса», в здании Казанского вокзала в Москве будет организован спецучасток для бездомных.
Напомним, что россияне смогут проголосовать на президентских выборах 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в гонке как самовыдвиженец, в его поддержку собрано свыше 1,6 млн подписей.