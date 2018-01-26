Сирия: авиация Турции уничтожила 23 цели в Африне

Анкара, 26 января. Авиация Турции в ночь на пятницу уничтожила в сирийском Африне 23 цели.

Об этом рассказали в турецком Генштабе. Отмечается, что ВВС Турции в ходе проведенных в ночь на 26 января воздушных операций уничтожили 23 цели группировок PYD (курдской партии «Демократический союз» - прим. ред.), YPG (сил самообороны курдов – прим.ред.) и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Как пишет РИА Новости, военные уничтожили, в том числе укрытия и склады с оружием. В Генштабе добавили, что все 13 самолетов, участвовавших в операции, вернулись на базы.

Напомним, военная операции ВС Турции «Оливковая ветвь» в районе Африна в провинции Алеппо началась 20 января на фоне провокационных действий США, которые объявили о возможном создании из курдских отрядов «сил обороны границы».

1 Организация запрещена на территории РФ.