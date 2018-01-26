Видеодайджест новостей, утро 26 января 2018 года

Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ Сергей Рябков Заместитель министра иностранных дел России прокомментировал встречу «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия», которая прошла в Париже. По его словам, в мероприятии приняли участие 24 государства, однако среди приглашенных не было ни России, ни Китая. Рябков предположил, что подготовка к проведению этой встречи шла тайно. При этом само мероприятие имело ярко выраженный антироссийский и антисирийский характер. «Прозвучавшие в ходе парижской встречи злобные выпады в адрес Сирии и России вышли за рамки профессиональной этики и элементарных приличий», – отметил Рябков.

Победители «Дакара» подарили Путину КамАЗ Владимиру Путину точную копию первого приза прошедшего «Дакара», а также модель КамАЗа, которая участвовала в ралли. Члены команды «КамАЗ-мастер» подарили президенту Россииточную копию первого приза прошедшего «Дакара», а также модель КамАЗа, которая участвовала в ралли. В ходе встречи с членами команды «КамАЗ-мастер» президент поздравил их с победой на ралли-рейде «Дакар», назвав это уникальным достижением. Президент сфотографировался вместе с участниками встречи и посмотрел видеоролик с прошедшего «Дакара». Напомним, что экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-Мастер» стал победителем очередного ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

Задержанный на Украине россиянин Агеев осужден на 10 лет Виктор Агеев Виктор Чевгуз. Задержанный на Украине россиянин приговорен судом к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Агеева на Украине обвинили в том, что он якобы служил на контрактной основе в Луганской народной республике, к тому же украинские прокуроры инкриминировали ему незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Изначально обвинение просило для россиянина 12 лет лишения свободы. Как написал адвокат, защита Агеева намерена обжаловать приговор.