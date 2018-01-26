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Новости Сирии
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Видеодайджест новостей, утро 26 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, утро 26 января 2018 года

    Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий. Победители «Дакара» подарили Путину КамАЗ. Украинский телеканал накажут за показ «Д’Артаньяна и трех мушкетеров».
    10:57 26 Января 2018
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    Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

    Видеодайджест новостей, утро 26 января 2018 года

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал встречу «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия», которая прошла в Париже.
    По его словам, в мероприятии приняли участие 24 государства, однако среди приглашенных не было ни России, ни Китая. Рябков предположил, что подготовка к проведению этой встречи шла тайно. При этом само мероприятие имело ярко выраженный антироссийский и антисирийский характер.
    «Прозвучавшие в ходе парижской встречи злобные выпады в адрес Сирии и России вышли за рамки профессиональной этики и элементарных приличий», – отметил Рябков. 
     

    Победители «Дакара» подарили Путину КамАЗ

    Видеодайджест новостей, утро 26 января 2018 года

    Члены команды «КамАЗ-мастер» подарили президенту России Владимиру Путину точную копию первого приза прошедшего «Дакара», а также модель КамАЗа, которая участвовала в ралли.
    В ходе встречи с членами команды «КамАЗ-мастер» президент поздравил их с победой на ралли-рейде «Дакар», назвав это уникальным достижением. Президент сфотографировался вместе с участниками встречи и посмотрел видеоролик с прошедшего «Дакара».
    Напомним, что экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-Мастер» стал победителем очередного ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
     

    Задержанный на Украине россиянин Агеев осужден на 10 лет

    Видеодайджест новостей, утро 26 января 2018 года

    Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев приговорен судом к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Виктор Чевгуз.
    Агеева на Украине обвинили в том, что он якобы служил на контрактной основе в Луганской народной республике, к тому же украинские прокуроры инкриминировали ему незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
    Изначально обвинение просило для россиянина 12 лет лишения свободы. Как написал адвокат, защита Агеева намерена обжаловать приговор.

     

     

    Украинский телеканал накажут за показ «Д’Артаньяна и трех мушкетеров»

    Видеодайджест новостей, утро 26 января 2018 года

    Украинский телеканал «Интер» накажут из-за трансляции российских кинофильмов «Чародеи» и «Д'Артаньян и три мушкетера», которые, как считают в Киеве, угрожают национальной безопасности Украины.
    В январе в эфире телеканала транслировались фильмы «Д'Артаньян и три мушкетера» с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и «Чародеи» с участием Валентина Гафта. Эти артисты внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
    Несколько дней назад украинские телеканалы «Интер» и «СТБ» попали под внеплановые проверки после трансляции в праздничные дни фильмов и передач с участием артистов из России, внесенных в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.
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