Видеодайджест новостей, утро 26 января 2018 года

Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал
встречу «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия», которая прошла в Париже.
По его словам, в мероприятии приняли участие 24 государства, однако среди приглашенных не было ни России, ни Китая. Рябков предположил, что подготовка к проведению этой встречи шла тайно. При этом само мероприятие имело ярко выраженный антироссийский и антисирийский характер.
«Прозвучавшие в ходе парижской встречи злобные выпады в адрес Сирии и России вышли за рамки профессиональной этики и элементарных приличий», – отметил Рябков.
Победители «Дакара» подарили Путину КамАЗ
Члены команды «КамАЗ-мастер» подарили
президенту России Владимиру Путину
точную копию первого приза прошедшего «Дакара», а также модель КамАЗа, которая участвовала в ралли.
В ходе встречи с членами команды «КамАЗ-мастер» президент поздравил их с победой на ралли-рейде «Дакар», назвав это уникальным достижением. Президент сфотографировался вместе с участниками встречи и посмотрел видеоролик с прошедшего «Дакара».
Напомним, что экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-Мастер» стал победителем очередного ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Задержанный на Украине россиянин Агеев осужден на 10 лет
Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев приговорен
судом к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Виктор Чевгуз
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Агеева на Украине обвинили в том, что он якобы служил на контрактной основе в Луганской народной республике, к тому же украинские прокуроры инкриминировали ему незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Изначально обвинение просило для россиянина 12 лет лишения свободы. Как написал адвокат, защита Агеева намерена обжаловать приговор.
Украинский телеканал накажут за показ «Д’Артаньяна и трех мушкетеров»
Украинский телеканал «Интер» накажут
из-за трансляции российских кинофильмов «Чародеи» и «Д'Артаньян и три мушкетера», которые, как считают в Киеве, угрожают национальной безопасности Украины.
В январе в эфире телеканала транслировались фильмы «Д'Артаньян и три мушкетера» с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и «Чародеи» с участием Валентина Гафта. Эти артисты внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Несколько дней назад украинские телеканалы «Интер» и «СТБ» попали под внеплановые проверки после трансляции в праздничные дни фильмов и передач с участием артистов из России, внесенных в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.