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Сирия новости 26 января 12.30: убит главарь «Ан-Нусры» в Алеппо, курды несут потери в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия новости 26 января 12.30: убит главарь «Ан-Нусры» в Алеппо, курды несут потери в Дейр-эз-Зоре

    12:30  26 Января 2018
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    Курды несут потери в Дейр-эз-Зоре

    Сирия, 26 января. Один из главарей «Ан-Нусры»*** был уничтожен в результате нападения неизвестных в Алеппо. Десятки курдов были убиты во время атаки ИГ1 на город Гаранидж в Дейр-эз-Зоре. К югу от Дамаска разворачиваются бои между исламистами и ИГИЛовцами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказывают САА поддержку в провинции Идлиб.

    «Исламское государство»1: захватило у боевиков ряд стратегических позиций на юге Дамаска; заявляет, что террористы взяли в плен шестерых шесть курдских бойцов в Дейр-эз-Зоре.

    Сирийская свободная армия** (ССА): штурмует горную цепь Джебель Барсайя в северной части кантона Африн в Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: готовится к новому наступлению на базу САА в населенном пункте Хараста в Восточной Гуте; потеряла одного из главарей в результате нападения неизвестных в западной части Алеппо; утверждает, что САА лишилась танка в Идлибе.

    Курды: ведут бои за населенный пункт Адаманлы с силами Турции и ССА в провинции Алеппо; понесли потери в результате нападения ИГИЛовцев в провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В южных кварталах столицы не утихают вооруженные столкновения между радикалами «Исламского государства» и группировками вооруженной оппозиции. По данным новостного агентства Al Masdar News, атаке ИГИЛовцев подверглись позиции антиправительственных  формирований «Джейш Аль-Ислам»***** и «Хайят Тахрир Аш-Шам». В ходе боев террористам удалось отбить у исламистских организаций несколько стратегических позиций в районе Ат-Тадамун. Кроме того, в результате противостояния как минимум пять членов оппозиционных сил были уничтожены. Боестолкновения все еще продолжаются. Напомним, ранее противники также вели перестрелки в населенном пункте Ялда на улице Аз-Зейн.

    Тем временем на северо-востоке Дамаска боевики «Джебхат Ан-Нусры»1 и их союзники намереваются в скором времени начать новое наступление на военную базу в городе Хараста. Напомним, предыдущая попытка исламистов провалилась, тогда отрядам «Тахрир Аш-Шам» удалось лишь ненадолго заблокировать подход к базе.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Турецкая армия и протурецкие отряды Сирийской свободной армии (ССА) продолжают наступать на позиции курдов в кантоне Африн в рамках военной кампании «Оливковая ветвь». При поддержке ВВС Турции войска союзников вновь штурмовали горную цепь Джебель Барсайя на северо-западе Алеппо, которая накануне вернулась под контроль Отрядов народной самообороны (YPG). Как передает агентство новостей Al Masdar News, несколько высот перешли под контроль ССА, тем не менее, полностью захватить Барсайю радикалам пока не удалось. Между тем курдские силы предпринимают попытки вернуть под свой контроль населенный пункт Адаманлы в северной части Африна.

    Стало известно об убийстве одного из высокопоставленных лиц коалиции «Тахрир Аш-Шам» Атьи Аллаха. Сообщается, что инцидент произошел на западе провинции в районе трассы Кафр-Кармин— Аль-Атариб. Неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю исламиста, в результате чего Атья Аллах и несколько его телохранителей скончались на месте. На данный момент ни одно террористическое формирование не взяло на себя ответственность за проведение нападения.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Поддерживаемые США Сирийские демократические силы**** (SDF) подверглись очередному мощному нападению бывших террористов «Исламского государства», в районе населенного пункта Гаранидж, который перешел под контроль курдских подразделений двумя днями ранее. Кроме того, боевики ИГ атаковали курдов неподалеку от города Аль-Бахра. По предварительным данным новостного портала Al Masdar News, «демократические силы» потеряли на поле боя десятки солдат убитыми и раненными. Медиа-портал «Аль-Амак», подконтрольный террористической группировке, также утверждает, что в плен попали как минимум шесть курдских бойцов.

    Напомним, накануне ИГИЛовцы также попытались проникнуть на территории, освобожденные Сирийской арабской армией (САА), в окрестностях города Абу Кемаль. Части САР и бойцы «Хезболлы» при активной поддержке ВКС РФ разбили противника, однако, как передает Twitter–канал (ics__info), в ходе столкновений погиб лейтенант вооруженных сил Сирии Ибрагим Мухаммед Аль-Али родом из Хомса.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Правительственные войска продолжают широкомасштабное наступление в районе населенного пункта Абу Духур на юго-востоке провинции Идлиб. Исламисты заявляют, что в ходе вооруженного противостояния был уничтожен танк Т-62 Сирийской арабской армии (САА), тем не менее официальные СМИ данную информацию пока не подтверждали. ВКС России и ВВС Сирии продолжают оказывать поддержку пехотным подразделениям САА, нанося авиаудары по укрепрайонам радикалов в окрестностях населенных пунктов Хан Аль-Сабил и Джаджаназ, передает военный источник в социальной сети Twitter (EMCnewscenter1).

    Тем временем лидер террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» Абу Мухаммад Аль-Джулани прибыл восток провинции для того, чтобы проинспектировать оборону и опорные пункты группировки в данном регионе. Об этом сообщает Twitter-канал (wkaltnbd).

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Информационное агентство Media Network Agency сообщает о том, что на востоке города Мосул в районе Аль-Тайяр было обнаружено массовое захоронение мирных жителей, казненных боевиками «Исламского государства». Напомним, город находился в оккупации радикалов террористической группировки с июня 2014 по июль 2017. За то время пока город контролировался ИГИЛовцами, гражданские лица гибли практически ежедневно — как от недостатка продовольствия, так и в результате зверств террористов. Кроме того, тысячи граждан Ирака были убиты авиаударами ВВС международной коалиции во главе с США.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 26 января 12.30: убит главарь «Ан-Нусры» в Алеппо, курды несут потери в Дейр-эз-Зоре
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