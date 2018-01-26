В США спрогнозировали ядерную войну между Россией и НАТО

Вашингтон, 26 января. Американские политологи спрогнозировали ядерную войну между Россией и НАТО.

Эксперты США опубликовали возможный сценарий столкновения Россиийской Федерации и Североантлантического альянса. Они отметили, что военная доктрина России от 2010 года предполагает применение ядерного оружия при угрозе, которая направлена против «существования государства как такового».

Политологи указали, что НАТО провоцирует конфликт с Россией в прибалтийских странах, передает National Interest. При этом, по мнению американских экспертов, ВС России проигрывают «из-за неудовлетворительной подготовки и экипировки».

По мнению специалистов США, НАТО нанесет удар по военным объектам внутри России. В ответ на эти действия Москва применит тактическое ядерное оружие, пишет «Дни.ру».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на изменение положения стрелок «часов Судного дня», которые на полминуты сдвинулись к возможному апокалипсису.