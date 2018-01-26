Кадыров назвал Путина хозяином своего слова

Грозный, 26 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента России Владимира Путина хозяином своего слова за последовательную политику в отношении исламских стран. Он подчеркнул, что российский лидер верен идее защиты многоконфессиональной и многонациональной страны.

Глава государства Владимир Путин оказывает большую поддержку Чечне, отстаивая принцип многоконфессиональной России и всегда остается хозяином своего слова. По мнению Рамзана Кадырова, президент на деле доказал, что «наша страна является надежным партнером исламских стран», в том числе Сирии.

«Это не просто слова, Владимир Путин постоянно доказывал верность этим словам: если США и их партнеры приносят исламскому миру войны и разруху, то Россия последовательно защищает интересы этих государств и народов», — написал глава Чеченской республики в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал очень важным заявлением слова Путина о том, что мусульмане являются важной частью России. Он поблагодарил российского лидера за поддержку религиозного образования в республике, в том числе при открытии университета имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева.