Путин назвал Кемеровскую область одним из крупнейших индустриальных центров РФ

Москва, 26 января. Кемеровская область отмечает свой юбилей — 75 лет со дня основания. Жителей региона поздравил президент России и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин. На сайте Кремля также опубликована поздравительная телеграмма.

Российский лидер отметил, что на сегодняшний день Кемеровская область прочно удерживает позиции одного из крупнейших индустриальных центров России и уверенно развивается. По его словам, в регионе улучшается качество жизни людей, реализуются масштабные проекты в социальной сфере, создается благоприятный деловой и инвестиционный климат.

Владимир Владимирович также указал на то, что история области неразрывно связана с трудовыми подвигами рабочих, металлургов, горняков, осваивавших природные месторождения Сибири, строивших объекты инфраструктуры, шахты, заводы, города, что стало основой мощного промышленного потенциала Кузбасса.

«Убежден, что инициатива, энергия, целеустремленность и впредь будут помогать вам добиваться новых побед на благо родного края и всей России», — заключил Путин.

Напомним, ранее 90-летняя жительница Бурятии Цырен-Долгор Балданова получила к юбилею персональное поздравление от Владимира Путина.