Главный тренер «Зенита-2» Зырянов рассказал о будущем Шатова и Дзюбы

Санкт-Петербург, 26 января. Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о том, кто летит на второй сбор команды. В частности, 40-летний специалист сообщил о будущем Артема Дзюбы и Олега Шатова, в начале января переведенных в дубль.

«У меня есть список, кто летит на сборы. В этом списке Шатов есть. Дзюбы в этом списке нет. Тут решение принимаю не я. Мне сказали, кого брать. Если у кого-то есть желание тренироваться с командой «Зенит-2» — я не буду против. Я так понимаю, Артем решает свои вопросы: или подыскивает другой клуб, или хочет вернуться в основной состав — этого я не знаю», — сообщил Зырянов.

Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что клуб прислушивается к замечаниям президента России Владимира Путина, одно из которых было посвящено большому количеству иностранных игроков в команде.