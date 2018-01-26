Политолог объяснил заявление Госдепа о поставках оружия РФ в Мьянму

Москва, 26 января. Политолог Александр Шпунт рассказал, что на самом деле волнует США, которые выступили против поставок оружия из России в Мьянму.

Ранее Госдеп США заявил, что поставки российского оружия в Мьянму усугубят конфликт в государстве. В Мьянме сейчас продолжаются столкновения между властями и представителями народности рохинджа.

Как отметил эксперт РИА Новости, своим заявлением Вашингтон пытается удержать рынок Юго-Восточной Азии. Шпунт добавил, что рынок очень бурно растущий, молодой, не связанный никакими серьезными традициями. По его словам, продажа даже небольшой партии самолетов на этом рынке свидетельствует о военно-торговом успехе РФ. При составлении таких контрактов, по данным специалиста, создается ремонтная и сервисная база. Продавать на этом рынке российскую технику затем будет гораздо проще, чем оружие, изготовленное в других странах. Эксперт также подчеркнул: поставляя в Юго-Восточную Азию военную технику, Россия не требует политических обязательств.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу договорился о продаже шести самолетов Су-30.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о поставках российского вооружения в 59 стран в 2017 году. Взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве идет с 80 государствами, портфель заказов не снижается, заявил президент.