Путин отметил важность стратегического партнерства России с Индией

Москва, 26 января. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность стратегического партнерства России с Индией, а также отметил большой вклад Нью-Дели в обеспечение стабильности и безопасности в мире.

Об этом российский лидер сообщил в поздравительной телеграмме, направленной президенту Индии Раме Натху Ковинде и премьер-министру страны Нарендре Моди по случаю Дня республики, который отмечают в пятницу жители Индии.

«В России дорожат отношениями особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие двустороннего политического диалога, плодотворного сотрудничества на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в международных делах», — говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также отметил достижения Индии в экономической, социальной и научно-технической сферах и пожелал благополучия и процветания всем индийским гражданам.

Напомним, День республики является национальным праздником Индии и отмечается ежегодно: 26 января 1950 года страна была провозглашена суверенной республикой.

Владимир Путин. Биография.