Лондон, 26 января. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выразил мнение, что при возможном ударе со стороны России экономика и инфраструктура его страны будут уничтожены.

Уильямсон считает, что Россия якобы может готовить план против Великобритании. По его мнению, российский десант может появиться в Скарборо или в Брайтоне.

«Они будут думать: «Как мы можем сделать Великобритании очень больно? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, спровоцировать тысячи и тысячи смертей, фактически создать полный хаос», — приводит его слова Daily Express.

Глава Минобороны Британии выразил мнение, что Россия представляет «реальную угрозу» его стране.

«А они сделают именно так — создадут хаос и отступят», — заключил он.

Стоит отметить, что Москва неоднократно подчеркивала, что все разногласия необходимо решать путем мирных переговоров. Кроме того, Россия не выступала с угрозами в адрес Великобритании: доказательств достоверности слов британского министра не существует.

Как отмечают эксперты, заявление Уильямсона на самом деле сделано лишь для того, чтобы создать видимость угрозы для его стране, которое даст возможность Минобороны добиться дополнительного финансирования, а также не допустить сокращения численности армии.