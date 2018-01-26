Будущее России глазами юных лидеров. Часть пятая

Федеральное агентство новостей продолжает публиковать сочинения победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее».

Проведение Всероссийского конкурса сочинений инициировал 1 сентября 2017 года президент Владимир Путин. Он предложил школьникам подумать о том, какой они видят Россию на рубеже 2040-2050-х годов. На его предложение откликнулись почти 2 млн человек, жюри отобрало на конкурс 437 тысяч работ, 100 сочинений были признаны лучшими и вошли в итоговый сборник.

На встрече с победителями конкурса глава государства отметил: его особенно порадовало, что школьники писали именно о своей роли в будущем страны. Владимир Путин выразил надежду на активное участие юных граждан в жизни России. В будущем, подчеркнул президент, эти ребята смогут руководить нашей страной.

Евсеева Ольга Сергеевна

Белгородская область, г. Старый Оскол

10-й класс, МБОУ «СОШ № 14 имени А. М. Мамонова»

Высоко-высоко

Завтра утром мы выстроим город,

Назовем этот город — Мечта.

Д. Кедрин

Из окна моего дома видна стройка. Здесь идет монтаж одного из самых красивых сооружений Старого Оскола — огромного торгово-развлекательного центра. Высоко в небо вытянулись длинные шеи подъемных кранов, похожих на важных жирафов. Помните, у Николая Гумилева: «Далекодалеко на озере Чад изысканный бродит жираф…»? На шеях этих кранов-красавцев трепещут маленькие флажки: это значит, что здесь работает передовая бригада.

Пасмурным весенним днем я зашла на стройку, разыскала бригадира.

— Мне бы хотелось написать статью о молодежи из вашей ударной бригады.

Оказалось, что в коллективе только два молодых

человека, остальные — уже достаточно взрослые рабочие. Бригадир махнул рукой в сторону высокого плечистого парня. Его звали Славка — так представился мне этот молодой человек. Когда я спросила его, почему он выбрал именно профессию строителя, Славка признался, что с детства любил высоту:

— Мечтал стать летчиком, покорять небо, и… — он вздохнул, но тут же, отгоняя непрошеные мысли, облегченно улыбнулся: — Я не жалею, что стал строителем. Ты не представляешь, как это здорово — своими руками…

Славка разжал пальцы, и я увидела загрубевшие, натруженные, прокаленные всеми ветрами и дождями руки рабочего. Те, что не знают лени, а созидают на века, руки человека труда.

У парня — коричневое от загара и ветра лицо с правильными чертами, большие серые глаза, в которых задорные огоньки вспыхивают сразу же, как только речь заходит о строительстве. Он просто влюблен в свою профессию. Слава с гордостью говорит:

— У строителя есть одно преимущество — работа на открытом воздухе. Особенно повезло нам, монтажникам. Знаешь, какой красивый город сверху! Посмотришь — даже дух захватывает. Здесь и новостройки, и старинные храмы, и природа такая, что хочется петь, вторя ветру!

Я заметила, что на стройке мало молодежи, а девушек вообще нет. В чем дело? Оказывается, очень трудно. Работа строителя тяжела и опасна, и особенно сложно вначале. Славка рассказывал, как приходил домой смертельно усталый, сразу валился на постель и засыпал богатырским сном. Утром снова стройка, и так каждый день. Многие с непривычки не выдерживают, уходят. А вот он остался, потому что не может жить без своей стройки, без бригады, без высоты, с которой виден родной город. Потом и к трудностям привык. Хотя привычка не всегда помогает, ведь строителю приходится работать и в снег, и в ветер, и в дождь… О тех, кто за романтикой и трудностями едет на далекие стройки, Славка говорит даже с обидой:

— Везде любая профессия романтична, если ее избирает настоящий романтик.

Молодость — это лирика и романтика. В душе каждый человек немного поэт, только некоторые почему-то стараются скрыть эти чудесные качества, стесняются их. Так было и со Славкой. Но однажды, уже через несколько дней после нашего знакомства, он смущенно протянул мне тоненькую тетрадь в клетку. Смотрю — стихи. Первые стихи. Здесь и радость труда, и затаенная грусть, и какие-то неясные мечты, и родной Старый Оскол, который Славка нежно любит. И первое, робкое, еще не окрепшее чувство к девушке, и задушевные разговоры с весенней землей, березами, небом. Он выжидающе смотрит на меня:

— Ну как?

— Здорово, Славка! Так держать!

— А я еще музыку к ним придумаю! Обязательно!

Славке девятнадцать лет. Чья юношеская душа в эти годы не трепетала при имени той единственной, самой доброй, самой умной, самой лучшей в мире!

У Славки тоже есть девушка.

— Что ты больше всего любишь в ней, Славка?

— Она просто очень хорошая… — Славка ужасно смущается.

Да, да, конечно, хорошая. Но я знаю больше, знаю, что она очень счастливая, если ее полюбил такой парень, как ты, Славка.

И все-таки — почему я решила написать именно о нем? Он ведь не герой, а обыкновенный рабочий парень. Но неужели быть хорошим, настоящим, влюбленным в свое дело человеком легче, чем совершать подвиги? Нет!

Уже в который раз я иду мимо строящегося торгово-развлекательного центра. Славка работает высоко-высоко, кажется, сейчас заденет головой облако. Озорной ветер путается в его темных волосах.

— Славка! — кричу я. — Не упади!

— Ладно! — с высоты смеется Славка и машет рукой.

Всего доброго и светлого тебе, Славка! Удачных тебе стихов и счастливой любви, вольного ветра и ярких звезд, голубого простора и высокого неба!

Манерко Константин Вячеславович

Ставропольский край, с. Левокумское

11-й класс, МКОУ СОШ № 2

Перекресток наций

Здравствуй, дорогой друг Коля.

Как ты уже понял, это письмо к тебе пришло из села Левокумского. Автором его являюсь я, твой друг Константин. Как твои дела? Как идет подготовка к итоговому сочинению по литературе? Какие экзамены ты выбрал?

Я в последнее время очень много читаю и еще больше размышляю над самыми разными проблемами, которые могут встретиться при написании экзаменационных сочинений по русскому языку и литературе. Сегодня, перечитывая «Кавказского пленника» Л. Н. Толстого, задумался о том, насколько остро стоит вопрос межнациональных отношений у нас на Кавказе.

Говорят, что, глядя на одну каплю воды, можно представить весь океан. Полностью согласен с этим утверждением. Достаточно посмотреть на список учащихся моего класса, где встречаются и русские, и украинские, и даргинские, и армянские фамилии (а всего в нашей школе учатся представители четырнадцати национальностей), чтобы представить себе весь многонациональный Кавказ. Больше всего русских ребят, но и русские, как известно, бывают разные. Некоторые мои одноклассники считают себя коренными жителями Левокумья, ведь их предки приехали в Левокумский район в XIX веке, и благодаря их труду засушливая степь превратилась в богатейший край. А дедушка и бабушка Тани П. родились в Турции и поселились в с. Левокумском в 70-х годах XX века, и левокумская земля стала для них настоящей родиной.

Есть среди моих одноклассников и такие, кто затрудняется с определением своей национальности. Например, мама Гали К. — даргинка, а ее папа — русский. Их любовь была так сильна, что девушка вышла замуж без разрешения родственников, буквально сбежала из дома к возлюбленному. Как Гале сегодня ответить на вопрос о том, какой она национальности?!

Представь себе, что ты отправился в далекое путешествие по маршруту, который давным-давно кем-то разработан и утвержден. Какие участки будут для тебя и интересны, и опасны более всего? Конечно же, перекрестки, где встречаются несколько разных дорог. Они манят свернуть с хорошо известного пути, обещая приключения и незабываемые впечатления. По-моему, Кавказ — такой же перекресток, но только наций. Да, здесь острее чувствуешь холод вражды, здесь больнее ощущаешь то, что в СМИ называют конфликтом на национальной почве, но когда я смотрю на мою одноклассницу Галю, то понимаю, что здесь же могут вырастать цветы невиданной красоты.

Многие ученые считают, что в будущем понятия «национальность» и даже «раса» вообще перестанут существовать: на Земле будут жить люди, в жилах которых кровь разных народов. Мне бы очень хотелось, чтобы эти люди будущего сохранили лучшие черты каждой нации. На мой взгляд, одинаково прекрасны и пунктуальность немцев, и приверженность традициям англичан, и горячность испанцев, и веселость французов, и невозмутимость эстонцев, и широкая удаль русской души. Я надеюсь, что человечеству удастся создать новую культуру, сохранив при этом и сокровища мировых национальных литератур, и богатство фольклора разных народов. Перед нами открываются широкие горизонты, но мечты смогут стать реальностью только в том случае, если уже сейчас начнем уважительно относиться к другим народам, признаем их право на самобытность, на равенство. И я знаю единственно верный путь. Это дружба.

На сцене районного дома кудьтуры часто выступает танцевальный коллектив «Юность гор», созданный по просьбе девочек-горянок, которые мечтали выступать на сцене, и их родителей, придерживающихся традиционных взглядов на искусство. Оказалось, что лезгинка зажигает удаль в сердцах не только жителей Дагестана. Близки ее ритмы и русским, поэтому уже давно никто не удивляется, когда в стремительном танце лихо разлетаются черные и русые косы, а упавшая папаха обнажает светловолосую голову. Девчонки объединены на сцене одной целью — показать красоту танца. Несмотря на национальность, их одинаково волнует грация, слаженность, идеальная отточенность движений, которых может добиться только сплоченный и дружный коллектив.

Я часто думаю об этом самом «одинаково». По моему мнению, это слово и есть ответ на вопрос о том, почему народы не должны воевать. Мы все одинаково нужны на этой земле, и нам всем одинаково нужна она.

Левокумская земля щедра и гостеприимна, она дала кров многим народам и кормит их. Нам нужно жить в мире и дружбе, чтобы, став взрослыми, мы смогли здесь работать, растить детей, обеспечить спокойную старость родителям.

Коля, а что по этому поводу думаешь ты? Буду рад получить от тебя письмо.

До свидания.

Константин

Мансурова Алиса Тимуровна

Республика Башкортостан, г. Уфа

11-й класс, МБОУ «Лицей № 106 „Содружество“»

Семья — как много в этом слове…

Смотреть телевизор уже не модно, да и неинтересно. Сейчас все «зависают» в таком приложении, как «Ютуб», где можно увидеть актуальные ролики и пообсуждать насущные вопросы. Так думала и я, пока меня не привлекла передача «Мужское/Женское». И, как ни странно, она «зацепила» меня. В той программе обсуждался вопрос, который не мог оставить меня равнодушной. Речь шла о горе-матери, которая сбежала, оставив своего больного ребенка в роддоме. «Мне он не нужен», — заявила она. Многие годы мать не принимала никакого участия в жизни собственного чада, «кукушка» оказалась алкоголезависимой. К счастью, дедушка ребенка не отказался от внука и взял его на воспитание.

Программа закончилась, но я никак не могла отвлечься от грустных мыслей. Я не могла понять: как можно бросить свое дитя? В моем понимании не существует каких-то особенных обстоятельств, оправдывающих такое поведение. Для меня подобная ситуация неприемлема. Конечно, каждый человек может оказаться в сложной ситуации, когда перед ним встает жизненный выбор. Вот тут-то и должна прийти на помощь семья, близкие люди.

Сначала нужно разобраться: что же такое семья? «Википедия» дает определение семьи как «базовой ячейки общества». Лично мне такое объяснение ни о чем не говорит. Семья… С разными интонациями повторяю это слово. Я считаю, что слишком сухо его толкуют справочники и словари. Семья… Я закрываю глаза, делаю глубокий вдох и мысленно уношусь во времена моего детства… Вот мама и папа ведут меня в первый класс, а я крепко сжимаю их пальцы в своих ладонях, чувствую себя защищенной от всех опасностей взрослой жизни… Эпизоды быстро мелькают, сменяя друг друга… Тепло маминых объятий, сильные папины руки, которые не раз спасали меня от разных бед… А еще вспоминаю, как мою маленькую сестру только что привезли из роддома… Моя сестра — моя отдушина. Улыбка этого ребенка может поднять мне настроение даже в самых безнадежных обстоятельствах. Вот оно — истинное счастье, моя семья.

Не зря говорят, что карьера — это не то, что ждет тебя дома, деньги не вытрут слезы, а слава не обнимет ночью. Семья — это наши близкие, с которыми мы связаны не просто общностью быта. Родственные узы подкреплены едиными интересами, члены семьи во всем поддерживают друг друга. Семья — это источник внутренней энергии и гармонии, фундамент нашего будущего счастья.

Я заинтересовалась проблемой укрепления института семьи, поэтому начала активно искать разную информацию. Я обращалась и к интернет-ресурсам, и к статьям в газетах и научных журналах, и к новостям по телевизору. В одном из источников я прочитала сообщение о заседании президиума Государственного совета, на котором Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что укреплять семью — приоритетная задача.

Надо сказать, что правители России часто обращались к вопросам защиты семьи. Екатерина Вторая призывала своих подданных уделять детям как можно больше внимания и в целях воспитания достойных людей советовала родителям «воздерживаться при детях своих не только от дел, но и от слов, клонящихся к неправосудию и насильству». Ведь не секрет, что «ребенок учится тому, что видит у себя в дому». А дурных примеров можно привести огромное количество.

Одним прекрасным летним вечером я была свидетелем такой ситуации: на скамейке у самой песочницы сидели женщины, держа в одной руке бутылку с пивом, а в другой — сигарету. Очень часто они использовали ненормативную лексику, при этом абсолютно не стесняясь окружающих. И самым невероятным было то, что около этих «леди» копошились маленькие дети, которые просто-напросто копировали поведение своих родительниц. Им делали замечания, но они не обращали на это внимания. Я жалела только об одном: что детей нельзя спасти от ужасного влияния их собственных мам.

Я озабочена тем, что ценности семьи уходят у нас, у молодежи, на второй план. Сейчас люди готовы делать карьеру, путешествовать, в общем, жить для себя, не задумываясь о дальнейшей судьбе. В средствах массовой информации почти не говорят о пользе семейной жизни. Часто можно услышать, что возможны свободные отношения без обязательств. Грустно, что возможность однополых браков стала не такой уж несбыточной.

Я считаю, что будущее России связано с традиционными ценностями семьи. Для этого я очень хочу организовать волонтерское движение «Отряд спасения», целью которого будет проведение профилактических мероприятий с семьями, попавшими в зону риска. Волонтеры могут раздавать прохожим листовки, на которых будут указаны контактные номера службы, принимающей как денежные, так и другие материальные пожертвования. Благотворительные взносы мы перечислим в специально созданный фонд «Спасем семью». Именно с помощью этого фонда появится возможность купить нуждающимся самые необходимые вещи. Это и одежда, и обувь, и учебники для школьников. Родителям помогут устроиться на работу или даже получить образование. Таким образом, мы сможем, во-первых, обеспечить занятость населения, во-вторых, улучшить экономическую ситуацию в стране. У людей появятся деньги для того, чтобы сходить в парк, на экскурсию, в театр или кино вместе со своими детьми.

Все чаще и чаще я задумываюсь о том, что скоро закончится пора моего детства… Но я уверена в том, что будущее России напрямую будет зависеть именно от меня и моего вклада в историю страны.

Матюшкин Сергей Владимирович

Рязанская область, г. Рязань

10-й класс, ОГБУ ДО

«Центр эстетического воспитания детей»

Озеро

У каждого человека есть место, которое вечно живет в его сердце. Для меня это тихое озеро недалеко от моего дома. В памяти навсегда отложилась картинка: вот я в жаркий июльский день иду купаться; луг утопает в цветах, раскаленный июльским солнцем воздух насквозь пропитался благоуханием ромашки и донника, полыни и чабреца. Рядом бежит собака Динка. Отовсюду слышится монотонное жужжание пчел, лишь изредка лай Динки или печальная песнь кукушки, эхом отозвавшаяся из ивовых зарослей, заглушит гудение насекомых.

А вот и синий диск озера блеснул на солнце. Над водной гладью разгуливает ветерок, заставляет заросли тростника, окаймляющего берег, раскачиваться в такт, а старую кривую ольху грозно скрипеть развесистыми, облепленными буро-зеленой накипью мха, но опушенными удивительно нежной листвой ветвями.

Как хорошо в воде! Прохладная и умиротворяющая, она заставляет забыть обо всем. И нет ничего лучше, чем лежать на ее глади и всматриваться в ослепительно-голубую пелену небес. А под тобой глубина… Туда-сюда шныряют стайки рыб, то чуть высовываются из воды, то, наоборот, мчатся ко дну, исчезая во мраке.

Но вот солнце скрылось за тучу. Сразу стало зябко.

Справляясь с накатившими мурашками, тотчас же возвращаюсь к берегу. Скользкие водоросли облепляют ноги, и кажется, что это щупальца какого-нибудь чудовища, которое вот-вот утащит в черную бездну. Но туча уходит за горизонт, вновь показывается солнце. Страх исчезает так же внезапно, как и появился, и вновь хочется в воду.

Лето подошло к концу, за ним пришла золотая осень, а там уже и зима трясет сединой. Долгими зимними вечерами, когда вьюга неистово выла за окнами, я вспоминал счастливую беззаботную летнюю пору, и иногда даже не верилось, что она была. Весной я отсчитывал дни до лета, и не терпелось вновь увидеться с моим озером, поплавать в его прозрачной воде, в которой отражается синее-синее небо. Что еще надо для счастья?

Наконец наступило долгожданное лето. Я вновь иду по лугу. Он еще краше, чем был раньше: тысячи, миллионы цветов, густой запах полыни разливается в воздухе, между муравейниками притаились рубиновые гроздья земляники. А сколько пчел!

И вот издалека уже виднеется знакомый блеск воды... Как вдруг я увидел непонятно откуда взявшийся фонарный столб, а на нем — квадратную табличку. Подойдя ближе, я прочитал слова, которые помню до сих пор: «Частная территория. Нахождение посторонних лиц запрещено!» В конце стоял жирный восклицательный знак. Нет слов, чтобы описать досаду, обиду, гнев и возмущение, нахлынувшие на меня. Как частная территория? Каким образом? Получается, я теперь постороннее лицо? Как место, которое считаешь частью своей жизни, с которым столько связано, можно вот так просто взять и отобрать? В страшной растерянности ушел я домой, так и не искупавшись.

Через неделю я, ради интереса, вновь дошел до озера, но не стал подходить близко. Табличка была на месте. В камышах послышалось шуршание, на секунду мне показалось, что там мелькнуло что-то светлое. Внезапно раздался приглушенный рев мотора. Он все приближался и приближался, и вот из-за ивовых зарослей показался экскаватор. Медленно-медленно, но неотвратимо он приближался к озеру.

Поняв, что мне больше нечего здесь делать, я медленно побрел назад, как вдруг раздался птичий крик. Я обернулся и увидел, как с водной глади поднялась цапля. Описав круг над неуклюжей ревущей машиной, грациозная птица еще раз издала протяжный крик и, широко взмахивая крыльями, устремилась навстречу солнцу, растворившись в его сиянии. Цапля улетела искать пристанище на новом месте, куда алчные люди еще не добрались, где, как и когда-то на озере, будет тихо и мирно, где человек живет в гармонии с природой и наслаждается ею, а не старается ее подчинить.

Я бы хотел, чтобы в будущем все мы берегли родную природу, чтобы мы были не «посторонними лицами» или бездумными потребителями, а разумными гражданами. Именно поэтому я хочу связать свою жизнь с экологией — буду помогать сохранять наши природные богатства для будущих поколений, чтобы наша Россия оставалась зеленой, чистой, прекрасной.

Мунзук Тензина Милановна

Республика Тыва, г. Кызыл

9-й класс, ФГКОУ «Кызылское

президентское кадетское училище»

Я и моя большая и малая родина

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Ф. И. Тютчев

Я горжусь тем, что родилась в прекрасной, большой и многонациональной стране, имя которой Россия. Для меня Россия — это не просто слово, с этим словом ассоциируется не просто страна, а Родина с большой буквы.

В настоящее время Россия — это мощная держава, которой я горжусь и которую очень люблю. Изучая историю, я пришла к выводу, что немногие страны в мире могли бы пройти революции, войны, политические потрясения, такое мощное испытание временем, как Россия, и при этом оставаться лидером на политической арене, развиваться, преодолевая трудности, и двигаться дальше, стремясь в будущее и тем самым только укрепляя себя.

А поддержкой всей нашей стране, я думаю, является ее многонациональный народ, который за многие годы привык жить на территории одной страны и за это время сдружился, сплотился и стал одной семьей.

Моя большая родина — это Россия, а моя малая родина — это Республика Тыва или просто Тува. Территория моей Тувы сама по себе небольшая. Но на этой земле проживает народ, который испокон веков любит свою землю, — тувинцы. Это простые люди, люди-труженики, которые любят и ценят свою Родину, просторы родной земли. Здесь протекают чистые родниковые воды, здесь прекрасная девственная тайга, здесь легко вдыхать полной грудью терпкий и горьковатый запах полыни, здесь горы, вершины которых утопают в облаках, и протяжный посвист коршунов, которые парят в небе.

А главное, что люди, живущие на этой земле, дорожат дружбой с русским народом. С детства я наблюдала, как живут на одной земле и русские, и тувинцы. Изучала и слышала рассказы о том, как помогают они друг другу в трудные годы. Сначала Россия помогала Туве в годы ее становления и развития: помогала строить города, поднимала инфраструктуру республики, занималась вопросами образования и культуры. А когда России выпало испытание Великой Отечественной войной, то Тува помогала России. На фронт уходили воевать отряды тувинцев-добровольцев, формировались и посылались ценные обозы с продовольствием и одеждой. Но главное, что Россия всегда остается для Тувы матерью, которая заботится о своем ребенке и дорожит им.

Россия моя и Тува моя,

Хочу сердечно Вас обнять.

Друг друга так дополняете Вы,

Как будто дочь и мать.

Как много значит Россия для тувинского народа!

Сегодня, если ты прогуливаешься по улицам нашего города, то видишь семьи, где папа тувинец, а мама русская, или наоборот. И этим никого не удивишь. А ребятишки, рожденные в таких семьях, очень красивые и счастливые. И к этому уже привыкаешь. А самое удивительное — это то, что тувинцы издавна приобщаются к культуре русского народа, а русские — к культуре тувинского народа. Укрепление межнациональных отношений продолжается из года в год. И уже никого не удивишь тем, что тувинцы справляют Рождество или Масленицу, ходят в церковь крестить детей и ставят свечки за упокой и за здравие. А русские с нетерпением ждут праздники Шагаа и Наадым, некоторые чисто говорят на тувинском языке, а кто-то может запросто приготовить тувинские национальные блюда. Наверное, всем этим, этой дружбой народов и ценна Россия.

Недавно я открыла новую страницу в своей жизни. Я стала кадетом Кызылского президентского кадетского училища. Это был мой осознанный и целенаправленный выбор. С этим связано мое будущее. Я уже выбрала для себя профессию — буду военным врачом. После окончания училища поступлю в Военно-медицинскую академию.

Я знаю, что профессия военного требует большого труда, полной самоотдачи и высоких профессиональных и моральных качеств. Военнослужащий — это всегда пример для подражания, вне зависимости от того, на службе он или на отдыхе, мирное это время или нет. Ведь военный — это всегда безупречный внешний вид, аккуратная прическа, подогнанная и хорошо отутюженная одежда, начищенная обувь, а также высокие морально-психологические качества. А главное призвание военного — защищать свою Родину.

И военный врач — это не просто профессия, это призвание. Военные врачи нужны не только в мирное время: в случае необходимости они всегда должны оказаться там, где возник военный конфликт, где погибают люди, где оказываются в руинах целые города. Я знаю, что военные врачи оказывают помощь не только там, где идут боевые действия, но и там, где люди страдают от эпидемий, землетрясений, цунами, наводнений или катастроф техногенного характера.

В наше время, в век современных технологий медицина развивается вместе с другими сферами жизни. Наука и медицина не стоят на месте. Сейчас в России идет разработка огромного количества новых лекарств, которые могут победить в том числе и трудноизлечимые болезни. Значимые успехи есть и в области вирусологии, иммунологии, микробиологии и других отраслях медицины. Современная техника, компьютерные технологии дают новый виток развития в медицине. Ученые стараются использовать для управления различными системами возможности человеческого мозга, движение глаза. Уже никого не удивишь тем, что разработана биопечать органов на 3D-принтерах. И нам, молодому поколению, в дальнейшем предстоит продолжить начатое.

В будущем я хочу приносить пользу — служить своей малой и большой родине. Я знаю, что в Туве сложилась серьезная ситуация с туберкулезом. Заболеваемость туберкулезом среди населения очень высока — самая высокая в Сибирском федеральном округе. Как бороться с такой болезнью? Думаю, нужно построить в республике противотуберкулезные санатории для взрослых и детей. Ведь в Туве есть много мест, где можно построить такие санатории, — в горах, среди тайги. Чистый целебный воздух, труд на открытом воздухе станут помощниками в лечении. А для детей надо открыть санаторные школы. Такие таежные санатории и школы могут принимать не только жителей Тувы, но и жителей всей нашей необъятной Родины.

В мирное время в армии военные врачи среди офицеров и солдат должны проводить профилактическую работу, медицинские осмотры, выявлять больных, то есть помогать защитникам Родины исполнять воинский долг.

Военный врач служит не только своей малой родине, он служит всей стране. И если придет приказ оказать помощь в любой точке нашей страны или в любой точке мира, то я должна буду выполнить приказ. Этим я принесу пользу не только Туве, но и России.

Считаю, что правильный выбор профессии — это один из самых важных моментов, определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Ведь выбор профессии, выбор своего жизненного пути — это продвижение вперед. А продвижение вперед делает жизнь человека лучше. Каждый человек должен сделать свой выбор в жизни, если он хочет получать удовольствие от того, что приносит пользу себе, семье, обществу, Родине.

Олейник Иван Александрович

Республика Крым, п. Советский

9-й класс, МБОУ «Советская СШ № 1»

Соединяя берега: мост между прошлым и будущим

Давай построим новый мост

От сердца к сердцу напрямик

С материка на материк.

М. А. Дудин

Мосты — одно из самых добрых изобретений человечества. Они бывают разные: реальные и виртуальные, временные и капитальные, пешеходные и транспортные, между речными берегами, странами и континентами, поколениями и даже эпохами.

У моста, строящегося сегодня через Керченский пролив, особая миссия. Он призван соединить не только Керчь с Таманью, но и прошлое с будущим Крыма. У него еще нет официального названия.

Самой идее соединить Керчь и Тамань едва ли не тысяча лет. В 1068 году князь Глеб Тмутараканский проделал путь от Тмутаракани на Таманском берегу до Корчева. Только вот технических возможностей построить мост у князя никаких не было. Появились они лишь в XIX веке. В начале ХХ века построить мост через Керченский пролив собирался Николай ІІ — планы изменила Первая мировая война. В 1943 году мост начали строить немецкие войска, абсолютно веря в победный исход войны и в то, что Крым навсегда покорится, но просчитались… Крым был освобожден, и первый мост через Керченский пролив к осени 1944 года построили именно советские инженеры, но следующей весной его снес сильный ледоход с Азовского моря.

С 1954 года между портом Кавказ и Крымом запустили паромное сообщение, которое соединяет эти берега и сегодня. В течение долгих шестидесяти лет к идее строительства моста периодически возвращались политики, ученые, заинтересованные лица, но только к идее. Долгие десятилетия Крым ждал чуда, крымчане верили, что это русское чудо свершится, и много сделали для этого.

Народ решил, сказавши твердо:

Мы возвращаемся домой!

И только 18 марта 2014 года, день, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России, можно считать днем начала прокладывания моста, которому предназначено соединить прошлое и будущее Крыма. В июне 2014 года был утвержден вариант строительства моста в створе косы Тузла, а уже через три месяца появились первые сообщения о производстве земляных работ на подходах к мосту. Археологи, которые пришли на стройку века, искали следы уникальной истории Крыма на двухстах гектарах берега и акватории предстоящей стройки. Множество артефактов нашли они. В ходе раскопок они обнаружили более трех тысяч предметов времен Античности, Средневековья и бронзового века и передали их музеям.

Богата история Крыма! Аргонавты, отправившиеся за пропавшим золотым руном, увидели крымские берега такими же, какими мы видим их сегодня. Золотое руно оказалось в другом месте, но мореплаватели из страны Гомера посчитали эту землю удачным открытием — настоящий полуостров сокровищ! Многое значит эта земля для России, для любого русского человека, и особенно для меня, крымчанина!

Крым — это история многих цивилизаций, народов, государств, застывшая в руинах Херсонеса, Пантикапея, Кафы. Его открывали, завоевывали, обживали, разоряли, оставляли. «Все промелькнули перед нами — все побывали тут…», как сказал М. Ю. Лермонтов: Боспорское и Понтийское царства, греки, киммерийцы, скифы, племена готов, гуннов, хазары, славяне.

В 988 году князь Владимир принял крещение здесь, на крымской земле. Так Русь приняла православие. Развитие экономики и культуры Крыма и его растущее сближение с Русью были надолго остановлены ордынским нашествием. Но даже в самые трудные времена, когда правители приходили и уходили, незримая нить, не прерываясь, связывала Россию и Крым.

Саперы, пришедшие в числе первых на будущую стройку, словно читали героические военные страницы летописи полуострова. Около семисот снарядов, обезвреженных ими, напомнили нам о жесточайших боях, которые вел Керченско-Феодосийский десант, о мужестве и стойкости советских бойцов. И это было продолжением славной боевой традиции — защищать и отстаивать Крым. Начало этой традиции положил боевой генерал, князь Василий Долгоруков в 1770 году. Здесь, в Крыму, проявил свой военный талант фельдмаршал А. В. Суворов, защищал российские интересы будущий фельдмаршал М. И. Кутузов, генерал-поручик В. П. Мусин-Пушкин совершил подвиг — лично повел солдат в штыки на неприятеля. Что и говорить, боевые традиции в Крыму прижились навсегда!

Чилийский поэт Пабло Неруда назвал Крым орденом на груди Земли. Говорят, что из космоса очертания полуострова действительно похожи на орден. Крым помнит французских, английских, румынских, турецких, немецких вождей и генералов, мечтавших примерить этот орден на своем мундире. Азовские походы Петра І, русско-турецкая война, Крымская война, Великая Отечественная война — тому подтверждение. Здесь, на крымской земле, защищая Севастополь, умирали русские солдаты и матросы с единственной мечтой и с одной целью — не отдать врагам русскую землю. Они отдали свои жизни за Крым, за Отечество. Осталась скупая надпись на памятнике, щемяще простая, героическая: «Воинам, не допустившим врагов Отечества перейти за рубеж того места, где находятся их могилы». Ф. Ф. Ушаков, П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин сражались до последней капли крови. Находясь в Севастополе, великий русский писатель Л. Н. Толстой пророчески написал: «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский…»

Сегодня историческая Крымская весна уверенно ведет Крым к его успешному будущему. Дорога в будущее полуострова прокладывается по Керченскому мосту. Сейчас это грандиозная стройка века. Это будет самый длинный мост в России, длина его составит девятнадцать километров, он опровергнет все скептические сомнения, «обойдет» сейсмические зоны и тектонические разломы. На морском и сухопутном участке строители уже установили сваи и опоры. По сути, через Керченский пролив строят два моста: автомобильный и железнодорожный. Только представьте себе, какие возможности открываются перед Крымом: четырнадцать миллионов пассажиров в год, а это наши родные, бабушки и дедушки, туристы, курортники, а еще сорок тысяч машин по четырехполосной скоростной автодороге с грузами в оба конца. Для движения морских судов возводятся арочные пролеты. Один из них уже установлен: это величественное не только инженернотехническое, но и архитектурно-художественное сооружение… Красота необыкновенная! Говорят посетители сайта «Крымский мост»:

— Поставят вторую арку — возрадуюсь по полной, пока что волнуюсь.

— Крымский! Здорово!!!

— Горжусь! Верю! Жду!

Вот так, шаг за шагом — все по плану — идет строительство Крымского моста. Уже сегодня установленные арки моста — не просто техническая победа, не просто транспортная развязка, это прочный мост в будущее Крыма.

У моста официального названия пока нет, но зато есть свой талисман. Это рыжий кот Мостик. Он появился на стройке с приходом первых строителей. Пропустить его через контрольно-пропускной пункт юридически не могли, так как у него были только усы и хвост. Но это не помешало Мостику стать главным контролером стройки. Уже решено, что первым по мосту 18 декабря 2018 года пройдет кот Мостик. Ведь это хорошая примета!