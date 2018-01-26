Порошенко готов поднять цены на газ для украинцев ради нового транша МВФ

Киев, 26 января. Международный валютный фонд выделит Украине очередной транш финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов в 2018 году, но при определенных условиях. Киев должен повысить тарифы на газ для населения, а также выполнить требования МВФ по закону об антикоррупционном суде. Украинский президент Петр Порошенко подтвердил, что готов на все ради нового транша.

Ранее Порошенко встретился с директором МВФ Кристин Лагард на переговорах в Давосе. Ожидается, что пятый транш кредита будет выплачен в мае.

Как сообщают украинские СМИ, по соглашению цена газа должна была повыситься на 17,6%. По некоторым данным, к настоящему времени был подготовлен проект нового постановления, по которому рост может составить 8,3%.

Новая редакция украинского закона о приватизации — третье условие для продолжения сотрудничества с МВФ.

Лагард на встрече с Порошенко также сообщила, что Украине необходимо ускорить реформы.

В свою очередь, в интервью агентству Bloomberg Порошенко заявил о скором получении его страной нового транша от МВФ. По его словам, Украина выполнила все программы по сотрудничеству с МВФ.

«Мы уже выполнили 80% меморандума и ждем, что через несколько недель выполним его полностью», — отметил Порошенко.

Напомним, программа EFF по предоставлению финансовых средств Украине была открыта в 2015 году. Общий объем финансирования по ней должен составить 17,516 млрд долларов.