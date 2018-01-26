Высокотехнологичное оборудование помогло приморским хирургам спасти ребенка

Владивосток, 26 января. В Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи хирурги провели высокотехнологичную операцию и спасли полуторагодовалую девочку, страдающую от тяжелого урологического заболевания.

По словам медиков, еще совсем недавно подобную проблему можно было решить только с помощью долгой, сложной и травматичной для пациента большой полостной операции, сегодня современное оборудование дает возможность врачам помочь ребенку с помощью лазера, не делая никаких надрезов, пишет Deita.ru.

«Сегодня у нас есть все: необходимое оборудование, огромный опыт врачей, структура лечебного учреждения, выстроенная таким образом, что в ней работают отделения и врачи самых разных профилей, которые борются за здоровье детей», — отметил главный врач Центра Николай Березкин.

Подобные высокотехнологичные операции в Центре теперь проводятся ежедневно. Помощь маленькие пациенты по квоте или по полису обязательного медицинского страхования получают бесплатно.

Напомним, на Всемирном фестивале молодежи и студентов президент РФ Владимир Путин отметил необходимость внедрения в широкую практику новых технологий и их эффективного использования. Как сообщалось ранее, в 2018 году по поручению главы государства петербургский Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова начинает подготовку «врачей будущего».