Клинцевич отреагировал на приближение стрелок «часов Судного дня» к ядерной полуночи

Москва, 26 января. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на изменение положения стрелок «часов Судного дня», которые на полминуты сдвинулись к возможному апокалипсису.

Как свидетельствуют данные Бюллетеня ядерных исследований, который издается университетом Чикаго, стрелки так называемых «часов Судного дня», которые отсчитывают время до возможного апокалипсиса, на полминуты приблизились к полуночи.

«Понятно, что все это символика, но символика страшная, — констатировал российский сенатор. — Ученые предупреждают: человечество стало еще ближе к ядерной катастрофе, и с этим выводом трудно не согласиться».

Клинцевич убежден, что главная угроза исходит от разбалансировки политической системы США. Он отметил, что остается секретом, как Вашингтон поведет себя в отношении КНДР или Сирии.

Российский политик убежден, что предупреждение поступило от ученый вовремя.

«Может, оно добавит хоть чуть-чуть здравомыслия в американскую политику», — предположил сенатор.

Doomsday Clock («часы Судного дня») — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков». С 1947 года ученые публикуют в нем время, оставшееся до полуночи, которое символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения.