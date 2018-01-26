«Зенит» прислушивается к замечаниям Путина — Манчини

Москва, 26 января. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини, комментируя возможность приобретения российских футболистов в текущее зимнее трансферное окно, напомнил, что сам президент России Владимир Путин сказал покупать русских игроков.

Он напомнил, что ранее глава российского государства указал руководству «Зенита» на то, что в питерском клубе слишком большое количество иностранцев.

«Сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков, а мы к президенту прислушиваемся», — подчеркнул наставник сине-бело-голубых. «Я еще летом говорил, что мы бы хотели подписать двух-трех игроков с российскими паспортами», — передает слова Манчини «Чемпионат.com».

Напомним, несколько дней назад Федеральное агентство новостей сообщало, что «Зенит» ужесточит внутренний лимит на легионеров по рекомендации Владимира Путина.