В ЛНР заявили о соблюдении режима тишины в Донбассе в течение вторых суток

Луганск, 26 января. За минувшие сутки обстрелов на территории Луганской народной республики зафиксировано не было. Об этом рассказали представители Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что с 25 по 26 января режим прекращения огня соблюдался, обстрелов не было. При этом в Народной милиции добавили, что перемирие соблюдается вторые сутки подряд.

Ранее контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о «новогоднем перемирии». Оно вступило в силу 23 декабря.

Ранее «Утро.ру» писало, что президент России Владимир Путин впервые провел прямые переговоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким и передал им предложение украинской стороны по обмену пленными. Благодаря этим переговорам перед Новым годом состоялся самый массовый обмен пленными в Донбассе.