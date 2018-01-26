Сирия сегодня: САА обнаружила у боевиков устройства из Европы, люди бегут из Африна

Сирия, 26 января. Сирийская арабская армия (САА) уничтожила боевиков в районе Эт-Танф. САА обнаружила у террористов технические устройства из Европы. Свыше 700 мирных жителей покинули район Африна. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Битва в районе Эт-Танф

Патруль сирийской армии уничтожил в районе Эт-Танф два джипа и пять боевиков. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

«24 января в ходе патрулирования периметра зоны блокирования в районе Эт-Танф сирийским военным патрулем была обнаружена передвигавшаяся по пустыне колонна из трех джипов боевиков, оснащенных тяжелыми пулеметами… В результате боестолкновения уничтожено два джипа и пять террористов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что одному из автомобилей боевиков все-таки удалось вернуться обратно в зону Эт-Танф.

Оборудование из Европы

Правительственные силы обнаружили у террористов, которые были уничтожены в районе Эт-Танф, современную РЭБ европейского производства.

«В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружена современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении Центра.

Кроме того, в автомобилях были обнаружены флаги и эмбемы «оппозиционного» формирования «Силы шахида Ахмада Аль-Абду», боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у населенного пункта Эт-Танф под руководством инструкторов Сил специальных операций Соединенных Штатов в качестве формируемой американцами «Новой сирийской армии».

Люди бегут из Африна

За прошедшие сутки свыше 700 мирных жителей покинули район Африна в САР. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко.

«В течение суток российско-иранско-турецким совместным координационным центром фиксировались нарушения режима в провинциях Идлиб, Даръа, Алеппо, Латакия и пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации «Телль-Рифъат», продолжает фиксироваться поток беженцев, покидающих район Африна. За прошедшие сутки район боевых действий покинуло более 700 человек», — заявил он.

Напомним, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Вместе с турецкой армией действуют подразделения Сирийской свободной армии (ССА).

Как сообщает «Газета.ru», автономная администрация сирийского региона Африн, которая находится под управлением курдов, призвала официальный Дамаск защищать границу края с Турцией от турецких атак.

1 Организация запрещена на территории РФ.