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Сирия сегодня: САА обнаружила у боевиков устройства из Европы, люди бегут из Африна
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    Сирия сегодня: САА обнаружила у боевиков устройства из Европы, люди бегут из Африна

    10:33  26 Января 2018  /обновлено: 10:33  26 Января 2018
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    Сирия сегодня: САА обнаружила у боевиков устройства из Европы, люди бегут из Африн

    Сирия, 26 января. Сирийская арабская армия (САА) уничтожила боевиков в районе Эт-Танф. САА обнаружила у террористов технические устройства из Европы. Свыше 700 мирных жителей покинули район Африна. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Битва в районе Эт-Танф

    Патруль сирийской армии уничтожил в районе Эт-Танф два джипа и пять боевиков. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

    «24 января в ходе патрулирования периметра зоны блокирования в районе Эт-Танф сирийским военным патрулем была обнаружена передвигавшаяся по пустыне колонна из трех джипов боевиков, оснащенных тяжелыми пулеметами… В результате боестолкновения уничтожено два джипа и пять террористов», — говорится в сообщении.

    Сообщается, что одному из автомобилей боевиков все-таки удалось вернуться обратно в зону Эт-Танф.

    Оборудование из Европы

    Правительственные силы обнаружили у террористов, которые были уничтожены в районе Эт-Танф, современную РЭБ европейского производства.

    «В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружена современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении Центра.

    Сирия сегодня: САА обнаружила у боевиков устройства из Европы, люди бегут из Африн

    Кроме того, в автомобилях были обнаружены флаги и эмбемы «оппозиционного» формирования «Силы шахида Ахмада Аль-Абду», боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у населенного пункта Эт-Танф под руководством инструкторов Сил специальных операций Соединенных Штатов в качестве формируемой американцами «Новой сирийской армии».

    Люди бегут из Африна

    За прошедшие сутки свыше 700 мирных жителей покинули район Африна в САР. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «В течение суток российско-иранско-турецким совместным координационным центром фиксировались нарушения режима в провинциях Идлиб, Даръа, Алеппо, Латакия и пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации «Телль-Рифъат», продолжает фиксироваться поток беженцев, покидающих район Африна. За прошедшие сутки район боевых действий покинуло более 700 человек», — заявил он.

    Сирия сегодня: САА обнаружила у боевиков устройства из Европы, люди бегут из Африн

    Напомним, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Вместе с турецкой армией действуют подразделения Сирийской свободной армии (ССА).

    Как сообщает «Газета.ru», автономная администрация сирийского региона Африн, которая находится под управлением курдов, призвала официальный Дамаск защищать границу края с Турцией от турецких атак.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #курды #саа
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