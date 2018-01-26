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Олимпиада-2018: РФ впервые отстояла отстраненного от Игр атлета
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    Олимпиада-2018: РФ впервые отстояла отстраненного от Игр атлета

    9:11  26 Января 2018  /обновлено: 9:11  26 Января 2018
    578

    Олимпиада-2018: РФ впервые отстояла отстраненного от Игр атлета

    Москва, 26 января. России впервые удалось отстоять отстраненного от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане атлета и добиться от Международного олимпийского комитета его допуска к соревнованиям.

    Накануне российская Федерация хоккея сообщила, что ранее не допущенная к Олимпиаде форвард женской сборной Людмила Белякова все-таки поедет на Игры в Пхеньян: МОК выдал ей соответствующее приглашение.

    Белякова стала первым спортсменом, решение МОК по которой удалось изменить, подчеркивает сетевое издание «Инфореактор». Ранее против хоккеистки, как и против многих ведущих российских атлетов, лишенных возможности выступить на Олимпиаде, выдвигались обвинения в «использовании допинга».

    Олимпиада-2018: РФ впервые отстояла отстраненного от Игр атлета

    Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, отметив, что отдельные спортсмены из РФ смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

    Несмотря на решение МОК, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет игнорировать Игры и поддержит атлетов, которые примут в них участие.

    Накануне, как писало URA.RU, в Олимпийском комитете России сообщили, что в Олимпиаде в Южной Корее примут участие 169 российских спортсменов.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #пхенчхан #олимпиада-2018
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